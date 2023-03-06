Регион выполняет обязательства по строительству объектов здравоохранения

«Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы», - заявил глава региона на аппаратном совещании в правительстве.

По программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в 2023 году ведутся работы по строительству семи объектов. Среди них поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, а также морг в Тосно.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2023 году также строится семь объектов. Среди них ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, а также врачебная амбулатория в Ломоносовском районе.