Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Регион выполняет обязательства по строительству объектов здравоохранения

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, все заявки на строительство объектов здравоохранения будут доработаны и включены в программы.

Рубрики:  Здравоохранение

«Необходимо выполнить все взятые обязательства по начатому строительству поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Программа развития первичного звена – флагман региона, реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. По строительству новых объектов необходимо оценить их приоритетность и доработать все заявки для включения в программы», - заявил глава региона на аппаратном совещании в правительстве.

 По программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в 2023 году ведутся работы по строительству семи объектов. Среди них поликлиники в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатория в Дубровке, амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке Тельмана, а также морг в Тосно.

 По программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2023 году также строится семь объектов. Среди них ФАПы в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах, а также врачебная амбулатория в Ломоносовском районе.