Гатчинские баскетболистки вышли в суперфинал!

В соревнованиях приняли участие школьные команды юношей и девушек (9 класс и моложе) из Калининградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

Ленинградскую область представляла команда девушек из Гатчинской школы № 2 и один игрок из Соснового Бора. Тренируют команду тренеры-преподаватели Гатчинской ДЮСШ №2 Сергей и Юлия Юркевич.

Наши девушки одержали победу во всех сыгранных матчах. Сначала бодро разобрались с Мурманской областью, одержав первую разгромную победу соревновательного дня со счетом 81:35. В игре с командой из Новгородская области вновь победили с оглушительным отрывом – 72:12.

В финале наши баскетболистки встретились со сборной из Калининградской области. И вновь уверенная победа со счетом 84:25. Второй год подряд наши баскетболистки становится победителями финала Северо-Западного федерального округа Чемпионата ШБЛ «Локобаскет».

В составе команды играли: Сонина Анастасия, Васильева Екатерина, Мужика Анжелика, Юркевич Светлана (капитан), Филимонова Виктория, Андрианова Арина, Михайлова Карина, Казакова Алина, Керн Анна, Шлягер Валерия. По итогам турнира Светлана Юркевич признана самым полезным игроком финала, а Анна Керн – лучшим центровым турнира.

Поздравляем нашу команду с выходом в суперфинал, который пройдет в Челябинске в апреле.

Команда юношей из Ленинградской области завоевала 2 место в турнире. В финальном матче также со сборной командой Калининградской области ребята уступили всего 3 очка, показав отличную игру!