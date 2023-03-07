Гатчинские школьники прошли Урок цифры

Открытый урок прошел в Гатчинском центре информационных технологий для восьмиклассников из Гатчинской школы №9. В режиме видеоконференции к уроку присоединились еще 4 тысячи учащихся из более, чем 90 школ Ленинградской области. Активнее других в уроке участвовали школьники из Тосненского района.

«Находить наиболее эффективные пути решения проблем, принимать решения на основе собранных данных и прогнозировать свои действия – эти навыки точно пригодятся ребятам в повседневной жизни. И, конечно, будут полезны, если кто-то из них решит стать программистом, аналитиком или разработчиком баз данных», – прокомментировал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Материалы урока по анализу данных от «1С» доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф до 12 марта.