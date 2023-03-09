Торги на бирже закончились убытком

3 марта следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Женщине позвонил какой-то доброхот и предложил поучаствовать в биржевых торгах на интернет платформе брокерской компании под названием «Es-Group».

Даму заинтересовала возможность легкого заработка, и, в результате, мошенник получил от «клиентки» 856 тысяч рублей. Не дождавшись прибыли, потерпевшая обратилась в полицию.