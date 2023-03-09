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В Сиверском задержаны подростки-автоугонщики

8 марта в 106 отдел полиции Гатчинского района Ленинградской области от автовладельца 1991 года рождения поступило сообщение о том, что в период с 11 часов вечера 7 марта до 3 часов ночи 8 марта от дома 10 по улице Строителей в посёлке Сиверский неизвестный совершил хищение его автомобиля «Фольксваген Гольф-2», стоимостью 300 000 рублей.

Рубрики:  Криминал

8 марта в 06:10 автомашина была обнаружена заявителем на 2 км автодороги между поселками Сиверский и Дружноселье.

Автомобиль передан владельцу под сохранную расписку.

8 марта в 22:00 в Сиверском у дома 16 по улице Строителей, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два ученика 9 класса, 16 и 17 лет.

Несовершеннолетним избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.