«Весёлый ветер» для детей с трудной судьбой

Напомним, проект «Весёлый ветер» культурного центра «Загвоздка» в 2022 году получил грантовую поддержку правительства Ленинградской области. В рамках проекта проходят лекции и практические занятия, посвященные редкому жанру кинетического искусства. Участниками проекта стали как взрослые гатчинцы, так и дети — учащиеся детской художественной школы города Гатчины и других творческих объединений и организаций социальной направленности.

В рамках проекта создана учебная мастерская «Веселый ветер», где каждый из участников может не только непосредственно познакомиться с кинетическим искусством, но и пройти путь от идеи до самостоятельного создания арт-объекта - кинетической скульптуры в виде флюгера. В дальнейшем планируется использовать эти арт-объекты для создания парка флюгеров на территории центра «Загвоздка».

Будущие кинетические мастера начали с теории, а потом перешли и к практике — к мастер-классам по бумагопластике, которые проводит уникальный специалист по конструированию объемных объектов из плоского материала, преподаватель с многолетним стажем Борис Пантелеев. Затем, уже под руководством руководителя центра «Загвоздка», мастера кинетической скульптуры Евгения Климова, участники проекта начали воплощать свои бумажные модели в листовом металле.

Как рассказывает Евгений Климов, в рамках проекта «Веселый ветер» уже стала формироваться группа постоянных участников, которые готовы заниматься и далее.

На этот раз на встречу с кинетическим искусством пришли ребята из детского приюта при центре «Дарина». Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Дарю добро», который реализуют волонтеры Гатчинской Школы третьего возраста. Под руководством настоящих мастеров своего дела дети мастерили первые в своей жизни настоящие флюгеры. А потом всех ждало чаепитие с вкусными пирогами и обсуждением происходящего в мастерской.

- Эти ребята были у нас впервые, - говорит Евгений Климов. - Встреча прошла, как всегда, весело и динамично. Должен сказать, это прекрасные, любознательные дети — наверное, одни из самых лучших, которые занимались когда-либо у нас. Наше занятие понравилось им просто на двести процентов, особенно мальчикам! Они резали металл, сверлили, клепали с полной самоотдачей и заинтересованностью в результате. В итоге дети крепко жали руки всем нашим наставникам. У меня просто нет слов, насколько точным на этот раз было попадание в аудиторию! Тот самый момент, когда точно понимаешь, что делаешь нечто не зря. Думаю, это начало нашего дальнейшего взаимодействия с этими ребятами...

Юлия Лысанюк