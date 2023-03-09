Время женщин

– Татьяна Николаевна, «Союз женщин России» – это клуб по интересам или политическая организация?

– Интересный вопрос! Ещё в 2018 году указом президента Владимира Владимировича Путина нашей организации был присвоен статус «общественно-государственной». Фактически на «Союз женщин» возложено выполнение государственных задач. А значит, всё серьёзно! На практике у нас сложился интересный симбиоз. В состав женсоветов активно вступают как женщины-чиновницы, так и просто активные жительницы районов. Это позволяет эффективно работать, смотреть на жизнь под разными углами. В наше правление входят и руководители органов власти, и депутаты Законодательного собрания, что, конечно, придаёт веса организации.

– Начальство – это здорово! А могут ли вступить в организацию простые женщины из народа – учителя, парикмахеры, продавцы?

– Конечно, у нас всё просто, никакой бюрократии. Нужно просто обратиться в женсовет своего района. Мы живём в цифровом государстве, так что можно просто найти мою страницу в соцсетях или группу «Союза женщин», там есть ссылка с возможностью присоединиться к Союзу. И вообще, всё упрощено: мы не выдаём «корочки», для женсоветов главное – реальное участие.

– А что это участие даёт самим женщинам?

– Во-первых, мы действительно объединяемся по интересам, ведь общение – это очень важно. Во-вторых, это работа над конкретными программами в интересах женщин. Например, наш проект «Мама в фокусе внимания» – диспансеризация многодетных матерей. Такие мамы редко думают о себе, иногда просто не находят времени на лечение. А ведь своевременная диагностика – это возможность предотвратить развитие опасных заболеваний! Акцент делается в том числе на выявление гинекологических и онкологических проблем.

– Многодетная семья в России – от трёх детей и больше. Делаете ли вы что-то для самих деток?

– Наше общественное движение началось с проекта «День детства», автором которого я являюсь. Детский праздник, где собираются многодетные семьи; для них проходят выставки рисунков, поделок. Большая развлекательная программа, подарки, мастер-классы. Праздник ежегодно проходит во всех муниципальных образованиях Ленобласти. Дети отдыхают, а родители общаются. Так и создаётся сообщество многодетных семей региона – одна из наших главных целей!

– А самая-самая главная цель какая?

– Женсовет – это подруги. У нас в ходу обращение «подруги», мы стараемся вести душевный разговор. И главная наша цель – создание сообщества помощи друг другу, взаимного просвещения, которое продвигает себя и своих представительниц. Причём нам важно собрать у себя представителей разных поколений. Мамы, бабушки, тёти – как в воспитании ребёнка должна участвовать вся семья, так и в общественной жизни важен опыт самых разных людей.

– В ваших ответах так часто звучит слово «семья»…

– Конечно, мы продвигаем семейные ценности, тот самый «домострой»: возвращение женщин к женской сути, а мужчин – к мужской сущности. Для чего в этот мир приходит женщина: она хозяйка, она мать в первую очередь! Эти роли не должны размываться. И «Союз женщин» рассматривает семью именно с точки зрения традиционных ценностей. При этом мы не вступаем в противостояние с мужчинами. Мы не феминистки – мы всегда за мужчину, рядом с мужчиной, если нужно – всегда поддержим наших мужчин и морально, и физически.

– Чем вы гордитесь в своей работе за эти годы?

– В женсоветы Ленинградской области уже вступило более 2000 женщин. Для нас это – прекрасный результат. Мы также успешно провели в прошлом году Женский форум, это мероприятие должно стать ежегодным и проходить на высоком уровне.

– Как вы будете встречать 8 марта?

– Ирина Дрозденко, член правления союза, отвечающая за социальную политику, организуем в этот день литературный вечер в Театре на Литейном. Мы все вместе там встретимся, послушаем стихи, поднимем бокалы с шампанским, и, надеюсь, наши мужчины помогут нам прекрасно провести этот вечер.

– А что пожелаете женщинам? И о чём мечтаете сами?

– Хочу быть полезной. Для этого не надо много времени. Я за конкретные дела. Например, сегодня с утра согласовывала дату для фестиваля, сходила в Правительство, встретилась с вами, и мне кажется, это достаточно. Такая работа делает меня счастливой.

Беседовал Алексей Астапчик