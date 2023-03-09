За картой болельщика – в МФЦ

Чемпионат сезона 2022/2023 Российской Премьер-Лиги сейчас в самом разгаре – идут весенние игры и определяются будущие победители текущего сезона. А уже в середине июля стартует Чемпионат 2023/2024. Все участники, зрители, гости, персонал и представители СМИ, которые планируют посещать данные матчи, обязаны оформить «Карту болельщика».

Пройти процедуру идентификации личности для оформления «Карты болельщика» можно в МФЦ Ленобласти – во всех филиалах, отделах и удаленных рабочих места.

Для этого заявителю предварительно потребуется подать заявление на портале Госуслуг в разделе «Карта болельщика», а затем подтвердить личность владельца карты, обратившись лично в любой МФЦ Ленинградской области. Если карта оформляется на ребенка, то нужно представить свидетельство о рождении (с 14 лет граждане обращаются в МФЦ лично).

«Карта болельщика» оформляется один раз – данные остаются в личном кабинете владельца на портале Госуслуг. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код на карте.