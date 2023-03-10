«Большие вызовы»: 60 финалистов Ленинградской области

В списке финалистов – 60 школьников с 7 по 11 классы со всех районов Ленинградской области. Гатчинский район в финале будут представлять Карина Амзина из Гатчинской школы № 7, Елена Лобановская из Сиверской гимназии и Екатерина Ляшко из Гатчинского лицея № 3.

Уже 19 и 20 марта финалисты регионального этапа встретятся на базе Санкт-Петербургского горного университета. Ребята будут представлять свои проекты, ориентированные на практическое воплощений идей в жизнь.

Лучшие из лучших получат возможность поучаствовать в проектной смене образовательного центра «Сириус». Ее участники будут решать задачи от крупнейших отечественных инновационных компаний, университетов и научных институтов.

Фото: центр «Интеллект»