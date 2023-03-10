Качество жизни и развитие: в Ленобласти продолжают делать ставку на нацпроекты

В своем Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул: благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере. И сегодня многие субъекты страны готовы значительно быстрее обновлять социальную инфраструктуру, ремонтировать и строить объекты культуры и спорта, расселять аварийное жилье, комплексно развивать сельские территории.

«Такой настрой, безусловно, будет поддержан. Используем здесь следующий механизм: средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты – в апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент», – в частности, постановил глава государства.

Столь же чуткое и неустанное внимание к реализации нацпроектов уделяется и в Ленинградской области. В прошлом году на региональные проекты в регионе было выделено 23,2 млрд рублей, в том числе 10,01 млрд из федерального бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 16,58 млрд рублей, в том числе 7,13 млрд – федеральных.

И работа идет вовсю: на 1 марта уже освоено 1,95 млрд рублей, или 11,8%. Online47 узнал, что будет сделано в рамках нацпроектов в Ленобласти в 2023 году.

Высокий уровень медпомощи

Всего в Ленинградской области реализуются 12 национальных проектов, которые включают в себя 47 региональных. Безусловно, одним из самых значимых является нацпроект «Здравоохранение» – и в регионе ежегодно достигаются и перевыполняются его показатели.

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 1 февраля 2023 года продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, а также перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.

Только за 2022 год число пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением и обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, составило 7 632 человека. За период январь-февраль 2023 года их количество выросло и составило 9 133 человека.

Развивается и система оказания первичной медико-санитарной помощи. В регионе действуют 45 передвижных медицинских комплексов, благодаря которым в прошлом году были осмотрены 128 286 человек, а в январе-феврале этого года – уже 9 655.

Особое внимание – модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках соответствующего регионального проекта в медучреждения региона за 2022 год поставлено 30 единиц медицинского транспорта, а также 57 единиц медицинского оборудования. В этом году медицинские организации уже получили 21 единицу медоборудования, 19 из которых уже помогают оказывать помощь жителям. Еще 10 единиц современного оборудования поставлено за 2022 год в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Жить с комфортом

Основная задача национальных проектов – улучшить жизнь людей во всех сферах. И, конечно, никуда без комфорта жилищного. Поэтому в Ленобласти делают упор на переселение граждан из аварийного жилья. На конец 2023 года планируется расселить 9410 жителей из аварийного жилья общей площадью 142,81 тысяч квадратных метров.

Одновременно преображаются и общественные пространства. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области для выполнения работ по благоустройству отобраны 107 общественных территорий и 5 территорий по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы включают в себя благоустройство парков, скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей, спортивных и детских игровых площадок.

Не остаются в стороне и социальные объекты. В рамках проекта «Жилье» в этом году продолжается строительство трех объектов:

· два объекта образования во Всеволожском районе – школа на 1175 мест в Мурино и школа на 1000 мест в Кудрово;

· объект улично-дорожной сети в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Кроме того, должно начаться строительство еще двух объектов улично-дорожной сети в западной части Мурино со сроком ввода в эксплуатацию в текущем году и в Заневском городском поселении со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году.

Дороги – безопасные и качественные

Над развитием и качеством дорожной сети ведется работа и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году было отремонтировано 207 км автомобильных дорог, причем план был перевыполнен на 24 км, изначально запланированных на 2023 год. За прошедшие декабрь-февраль в соответствии с актами приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог было введено в эксплуатацию еще 41,9 км автодорог.

Но не одним ремонтом дорог богаты – в регионе ведется строительство и реконструкция сразу нескольких масштабных дорожных объектов, которые имеют не только межрегиональное, но и общегосударственное значение. В их числе:

· строительство моста через реку Волхов на подъезде к Киришам;

· строительство моста через реку Свирь у Подпорожья;

· строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта;

· реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши»;

· реконструкция моста через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск»;

· капитальный ремонт участка дороги «Копорье — Ручьи» в Кингисеппском и Ломоносовском районах протяженностью 10 км.

Что отрадно: работы по многим объектам ведутся с опережением графика, причем значительным.

Все лучшее – детям

Помимо открытия новых детских садов и школ в регионе создается все больше возможностей для дополнительного развития детей. Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 22 школах, расположенных в сельской местности 17 районов, планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Также в рамках регионального проекта планируется создание детского технопарка «Кванториум» на базе Муринской средней общеобразовательной школы №3.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланирован ремонт спортивных залов в 14 школах 8 районов региона.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, именно за сегодняшними детьми – будущее региона и страны. Поэтому в области разработаны разнообразные меры поддержки семей.

И действовать они начинают с самого начала: в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Ленинградской области в 2022 году единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания выплачено 9899 семьям, материнский капитал получила 2561 семья.

14290 семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Кроме того, за счет средств ОМС выполнены 762 процедуры ЭКО.

Юные патриоты

В наши дни как никогда важно сохранять правду об истории страны и передавать новым поколениям истинные ценности. Большую роль в этой работе играет патриотическое воспитание молодых жителей Ленобласти.

Только в январе 2023 года во всех районах региона прошла целая серия мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Среди них:

· межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 80-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда – 1000 участников;

· проекционное представление (3D-mapping), посвященное событиям, связанным с блокадой Ленинграда – 3500 участников;

· 54-й традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 700 участников;

· роздано не менее 5000 ленточек «Ленинградской победы»;

· волонтерами Победы проведено 47 Всероссийских уроков памяти «Блокадный хлеб» для 1500 человек.

Всего в памятных акциях приняло участие порядка 20 тысяч человек. Многочисленными были и прошедшие в феврале мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и годовщине с начала специальной военной операции.

Новые возможности для бизнеса

К слову, введенные в прошлом году «адские» санкции сперва вызвали большие опасения у экспертов и властей, поскольку, казалось бы, ставили под вопрос дальнейшее бизнеса и промышленности. Однако в Ленобласти давно начали сотрудничество со странами не только Европы, но и остального мира, так что развитие не остановилось.

Например, с 5 по 7 декабря шесть предприятий региона принимали участие в бизнес-миссии в Мумбаи (Индия). Делегации, возглавляемой зампредом правительства – председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрием Яловым, удалось добиться немалого. Так, были подписаны:

· меморандум о дружбе и сотрудничестве между Ассоциацией IMC Chamber of Commerce and Industry и Центром развития промышленности Ленинградской области и между Региональным отделением работодателей Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти;

· 4 соглашения о дружбе и сотрудничестве с АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» и с Региональным отделением работодателей Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области с WTC (World Trade Center) и Ассоциацией AIAI.

Всего в рамках бизнес-миссии было проведено более 20 b2b переговоров между компаниями 47 региона и компаниями членами WTC и AIAI – и многие из них принесли реальные контракты и договоренности.

Параллельно продолжилась работа в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Сразу на нескольких предприятиях – ООО «Пластмаркет», ООО «Белхимпром», АО «Эко ресурс» и ООО «Электромех» – была завершена полугодовая работа с экспертами Регионального центра компетенций. За срок реализации проекта компаниям удалось сократить время протекания процессов на 46%, снизить незавершенное производство на 62%, увеличить выработку на 251%. Суммарный экономический эффект составил более 26 млн рублей.

Внимание – всем сферам жизни

Ведется работа и в рамках других нацпроектов. Так, по нацпроекту «Культура» в этом году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 9 образовательных учреждений – детских школ искусств и училищ, а также драмтеатр «На Литейном» и мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова.

Продолжится господдержка закупки контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Большое внимание будет уделено и нацпроекту «Цифровая экономика». И это действительно интересно: ведь уже более 1,7 млн жителей области зарегистрированы на портале Госуслуг. На региональном портале Госуслуг ленинградцы могут получить в электронном виде более 280 государственных и муниципальных услуг. Например, у жителей региона востребованы услуги в личном кабинете пациента «Мое здоровье».

Не забывают в Ленобласти и про гостей региона. В этом году в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут реализованы два региональных проекта:

· «Повышение доступности туристических продуктов». Он направлен на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста. Для этого применяется так называемый социальный сертификат, с которым дети могут отправиться в туристические поездки по региону. На эти цели в 2023 году выделено 19 млн рублей. Еще свыше 12,4 млн будет направлено на поддержку и продвижение событийных мероприятий.

· «Развитие туристической инфраструктуры». В рамках этого проекта будут поддержаны общественные инициативы, направленные на развитие туристской инфраструктуры и создание кемпингов и автокемпингов, а также развитие инфраструктуры туризма в целом. На это из федерального бюджета выделено более 118 млн рублей.

И все описанное – лишь часть того, как национальные проекты меняют и продолжат менять жизнь в Ленинградской области. Менять, безусловно, к лучшему – и дело вовсе не в показателях и цифрах. Их регион достигнет, но важнее другое. Реализация нацпроектов помогает повысить комфортность в самых разных сферах и открыть перед жителями новые возможности, а значит – сделать людей чуть более счастливыми.





Алиса Рихтер

Фото: Валентин Илюшин/Online47