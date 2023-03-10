Мошенничество: ставки повышаются!

Звонит некто, представляется, кем хочет – следователем, банковским служащим, ФСБ-шником – и диктует жертве алгоритм действий: пойди туда – известно куда, возьми то – известно что, и отправь миллион – неизвестно зачем и неизвестно кому. И ходят, и берут, и отправляют – и ничего не проверяют! Просто верят на слово голосу в своем смартфоне. Потом, естественно, бегут в полицию…

1 марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление 57-летнего жителя Мариенбурга. Ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Альфа-Банка» и велела снять все имеющиеся средства и перевести их на безопасный счет, потому что неизвестные злоумышленники оформили на его имя кредит. А еще необходимо самому оформить кредит, чтобы закрыть кредит, оформленный мошенниками. Вот вам лично все понятно? Мы почему-то не увидели в данном сообщении никакой логики. Но потерпевшему этого оказалось достаточно. Он выполнил все указания неизвестной женщины: взял кредит и перевел на какие-то счета …2 миллиона 570 тысяч рублей.

Немного отстала в финансировании злоумышленников 47-летняя жительница Коммунара: она перевела преступникам 2 миллиона 70 тысяч рублей. Ей позвонил липовый сотрудник полиции, который сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета. Для поимки преступников ей необходимо взять кредит и перевести полученные средства на некий расчётный счет.

Слушаясь голоса в трубке, женщина оформила кредит в различных банках на общую сумму 2 млн 70 тысяч рублей и перевела все деньги через банкомат на различные счета неустановленному лицу.

4 марта в УМВД России по Гатчинскому району обратился 25-летний житель Гатчины, которому позвонил «сотрудник «ВТБ» и заявил, что на него оформлен кредит. Для предотвращения мошеннических действий необходимо самому взять кредит в банке и перевести на счет «безопасности». Безработный пошел в Сбербанк, оформил кредит в сумме 689 000 рублей и перевел все средства через терминал «Альфа-Банка» в «Мегаполисе» на проспекте 25 Октября. Расставшись с деньгами, осознал случившееся и на следующий день пошел в полицию.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция считает, что «ноги растут» из сопредельного государства на юго-западе: там базируются телефонные мошенники, и туда утекают средства, добываемые мошенническим путем. Так что вполне возможно, что наши потерпевшие исправно финансируют вражескую армию.