«Цифровой ликбез» – от экспертов кибербезопасности
Как обезопасить смартфоны от вредоносных программ, не попасться на крючок мошенников и почему не стоит делиться большим количеством ин-формации о себе в интернете – для школьников Ленинградской области доступны новые ролики проекта «Цифровой ликбез».
Рубрики: Образование
Образовательные видеоролики доступны на сайте проекта. Они предназначены для детей старше 12 лет, рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами и верифицированы Министерством просвещения России. Материалы «Цифрового ликбеза» также будут полезны педагогам и пригодятся в учебном процессе на уроках ОБЖ и информатики.
Проект «Цифровой ликбез» создан для развития ключевых навыков безопасного использования сети Интернет, реализуется АНО «Цифровая экономика» и ведущими цифровыми компаниями при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.
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