«Цифровой ликбез» – от экспертов кибербезопасности

Образовательные видеоролики доступны на сайте проекта. Они предназначены для детей старше 12 лет, рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами и верифицированы Министерством просвещения России. Материалы «Цифрового ликбеза» также будут полезны педагогам и пригодятся в учебном процессе на уроках ОБЖ и информатики.

Проект «Цифровой ликбез» создан для развития ключевых навыков безопасного использования сети Интернет, реализуется АНО «Цифровая экономика» и ведущими цифровыми компаниями при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.