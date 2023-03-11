Совет ветеранов Ленобласти подвел итоги 2022 года

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк подвела итоги работы организации за 2022 год и выразила слова благодарности за активную жизненную позицию ее участников, и результаты работы. Особые слова благодарности от имени Правительства региона были выражены общественной организации за участие в гуманитарной помощи Донбассу и воинских частей в зоне СВО.

Вице-губернатор также рассказала ветеранам о проводимой регионом работе по поддержке военнослужащих и их семей, оказываемой регионом помощи в восстановлении подшефной территории Енакиево, про комплекс мер социальной поддержки населения, а также о старте регионального года «Команды знаний».

«В рамках Года «Команды знаний» особое внимание уделено наставничеству. Кто как не вы, наши уважаемые ветераны, обладающие ценнейшим жизненным опытом, мудростью, умением принимать взвешенные и правильные решения, можете сегодня стать наставником для нашего порастающего «цифрового» поколения, которое порой беспомощно тонет в беспрерывном потоке информации и на эмоциональном подъеме теряет понимание истинных ценностей, истинных и важных жизненных ориентиров. Я призываю вас, к общению с молодым поколением, вашими внуками, учащимися школ, студентами. Мудрость вашего слова способна оказать сильное созидательное влияние на формирование сознания, а с ним и поведение молодого поколения», – подчеркнула Анна Данилюк.