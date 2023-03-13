Льготные программы кредитования поддерживают малый бизнес

Несмотря на объективно сложные экономические условия, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года выросла. Свою роль в этом сыграли антикризисные программы льготного кредитования, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Предприятия Ленинградской области получили финансовую поддержку по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 1,9 млрд рублей, еще 607 млн рублей было получено по совмещенной программе Минэкономразвития «1764» и программе льготного кредитования ПСК. Наибольшее количество кредитных договоров приходится на банки «Открытие» и ВТБ.

«Льготные кредитные программы ― такие, как программа стимулирования кредитования, реализуемая Банком России и Корпорацией МСП, это ощутимая поддержка для бизнеса в условиях санкций и ограничений, изменений в логистике и партнерских связях. В 2023 году только по этой программе предприятия Ленобласти уже заключили договоры на 479 млн рублей, и на 200 млн рублей ― по совмещенной программе Минэкономразвития и ПСК», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Помимо участия в программе льготного стимулирования предприниматели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» могут получить финансирование еще по трем льготным программам кредитования ― «1764», программе для инновационных компаний под 3% годовых и комбинированной программе инвесткредитования МСП под 2,5-4%.

В целом по России малый и средний бизнес в 2022 году получил финансирование по программе стимулирования кредитования на общую сумму 232,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше объема в 2021 году. Средства привлекли свыше 6,5 тыс. компаний, тогда как в 2021 году ― более 3 тыс. предпринимателей. Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, из суммы более 232 млрд рублей на малый и микробизнес пришлось свыше 81%.