Мультицентр открывает набор на обучение «летним» профессиям
Молодые люди с инвалидностью могут обучиться новым специальностям «Рабочий зеленого хозяйства».
Рубрики: Общество
Формируется три группы студентов. Начало обучения по специальности «Цветоводство» 22 мая, «Газонокосильщик» – 19 июня.
Получить подробную информацию и записаться на профпробы можно по телефону приемной комиссии +7 921 377-47-47.
Дополнительная информация доступна на официальном сайте мультицентр.com.
Мультицентр социальной и трудовой интеграции, расположенный во Всеволожске, ― уникальный образовательный технопарк, открывшийся в сентябре 2015 года. Основная цель Мультицентра ― профессиональная реабилитация молодых инвалидов для полноценной интеграции в социум, как полноправных и конкурентоспособных граждан нашей страны. За время работы Мультицентра почти 1200 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены.
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