Артем и София – самые популярные имена минувшей зимы

Как рассказали в Управлении ЗАГС Ленинградской области, имя София сохраняет лидирующую позицию второй год подряд. А имя Артем с третьего по популярности места 2022 года переместилось на первое место в текущем сезоне.

Среди самых редких имен, которые выбирали родители выбирали - Иоанн, Нестер, Зоя. Зарегистрированы малыши и с такими необычными именами, как Космос, Луна, Мальвина.

«Также среди имён девочек часто встречалось имя Снежана, которое непосредственно ассоциируется с зимой. В большинстве своем, данное имя давалось малышке в первый месяц зимы в декабре». – поделились сотрудники Управления ЗАГС.

Чаще всего мамами становились женщины в возрасте 30-34 года.