«Арктика глазами детей»
С декабря 2022 года по февраль 2023 года во Дворце детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга проходил III Открытый конкурс творческих и проектных работ учащихся «Арктика глазами детей».
Участниками конкурса стали более 200 ребят из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На торжественном награждении Гатчину представляли воспитанники Дома творчества «Журавушка».
В номинации «Юный художник» награды получили:
- Василиса Николаева - Диплом I степени (педагог Е.Н. Самусева),
- Милана Буценко - Диплом I степени (педагог О.Н. Краева),
- Тимофей Серебряков - Диплом II степени (педагог Е.Н. Самусева),
- Валерия Степанова - Диплом III степени (педагог Е.Н. Самусева),
- Эрика Максимова - Диплом III степени (педагог Х.И. Степанова),
- Никита Ганичев - Диплом III степени (педагог О.Н. Краева).
В номинации «Юный творец» (декоративно-прикладное творчество) Никита Ганичев завоевал Диплом III степени (педагог О.Н. Краева).
Поздравляем ребят с победами! Выражаем благодарность педагогам за вклад в воспитание и художественное развитие подрастающего поколения.
Юлия Викторова