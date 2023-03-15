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Ленобласть поддерживает племенное животноводство

Утвержден перечень животноводческих хозяйств, получающих субсидию на племенное поголовье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Рубрики:  Сельское хозяйство

В перечне ― 69 хозяйств, по итогам 2022 года добавлено 5 предприятий, которые подтвердили статус племенных и право на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья. Сегодня 68% молочных предприятий региона носят статус племенных. Сумма субсидирования племенного животноводства на 2023 год увеличена на 5,3% и составит 576,7 млн. руб.

 «Ленинградская область  занимает первое место в России по племенной работе. 72%  молочных животных в хозяйствах региона носят статус племенных, при среднем показателе по России ― 12,5%.  Племенная работа позволяет региону показывать самую высокую в России продуктивность коров ― 9 532 кг, занимать 9 место по объему производства молока в сельхозорганизациях и обеспечивать жителей области молочной продукцией на 121%», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

 Сегодня в реестре племприятий региона ― 59 племенных хозяйств по молочному животноводству, 3 племенных репродуктора по птицеводству, 3 репродуктора по разведению коз, по одному племенному хозяйству по разведению скота мясного направления, овец, пушных зверей и рыбы.