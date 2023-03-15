Сила молодости

– Приятно осознавать, что молодёжную политику мы формируем буквально своими руками. Здесь, в стенах центра «Молодёжный» ребята обсуждают, как будет развиваться регион, делятся своими идеями, успешным опытом отдельных районов и поселений, – рассказывает председатель Ленинградской областной организации РСМ Алексей Мордвинов.

Слёт – это не только разговоры о важном, но ещё и огромный массив практических занятий. Например, в одной из аудиторий мы попадаем на обучение общественных наблюдателей для Единого государственного экзамена. Оказывается, ЕГЭ – процесс не менее серьёзный, чем выборы. На нём тоже востребован независимый мониторинг, а сами общественники регулярно выступают в роли третейских судей.

– Большинство наших наблюдателей – это студенты. Каждый из них должен чётко знать, как проходит экзамен, какие действия разрешены и запрещены его участникам. Уже невозможно представить этот привычный процесс без их работы в интересах школьников, – делится Алексей Мордвинов.

Более прикладным становится и патриотическое воспитание молодёжи. Так, здесь же, в Кошкино, ежегодно проходят тематические смены по подготовке старшеклассников к военной службе по призыву. Занятия включают в себя стрельбу в интерактивном тире, уроки по кибербезопасности и мастер-классы по оказанию первой помощи.

– Основной акцент делаем на юношей от 14 до 18 лет, которые в перспективе могут проходить военную службу в Вооруженных силах РФ. В течение недели ребята получают необходимые знания и навыки молодого бойца. Некоторые из наших учеников – например, из Тосненского района – после обучения попросились на вторую смену, – поделился с нами Александр Смирнов из образовательного центра «Авангард».

Конечно, сильнее всего саму молодёжь интересует творчество и общение. В перерыве между занятиями мы познакомились с Екатериной Соболевой из Бокситогорска. Вместе со своей командой она с нуля организовала работу молодёжной студии аудио- и видеозаписи.

– Мы снимаем ролики, в которых рассказываем о жизни молодёжи в нашем районе, общаемся с ветеранами и записываем сюжеты об их жизни. Ведь узнать истории людей, которые многое пережили и повидали на своём пути, очень полезно для наших сверстников, – говорит Екатерина.

Правительство региона, в свою очередь, поддерживает таких самородков. Руководство «молодёжки» ведёт активную работу, в том числе с трудными подростками, у которых ничуть не меньше талантов, чем у самых заслуженных активистов.

– В центре «Молодёжный» есть специальные смены для ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации. Трудные подростки у нас становятся просто подростками – со своими желаниями и мечтами. И что поразительно: они в итоге оказываются самыми активными и творческими. У них очень живой ум, они не боятся трудностей. Союз молодёжи всегда будет для них лучшим помощником, – рассказала нам Марина Григорьева, глава комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Лёгкие на подъём, но в то же время ответственные. Думающие и неравнодушные. Такими мы увидели участников Слёта во Всеволожском районе. В их руках находится молодёжная политика региона – а значит, и наше с вами будущее.

Алексей Астапчик

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