Лохотрон и Людмила

11 марта в Сиверский отдел полиции обратился 24-летний мужчина. Ему пришло сообщение в WhatsApp с объявлением об удаленной работе, которая заключалась в том, чтобы писать комментарии и ставить «лайки» на товар в интернет-магазинах, а также выкупать и продавать товар.

Заинтересовавшись объявлением, молодой человек ответил. Завязалась переписка. Людмила – так представилось лицо, которое ему посылало сообщения, прислала ссылку на сайт. Перейдя по ссылке, мужчина попал в интернет-магазин – якобы Aliexpress. На этом сайте он ставил «лайки», комментировал товар, покупал и продавал.

Людмила открыла счет в данном интернет-магазине, на который молодой человек положил 29 900 рублей со своей банковской карты и заработал 6180 рублей, после чего вывел со счета 36 080 рублей.

Через некоторое время Людмила написала снова и предложила заработать еще. Конечно, молодой человек согласился – он же уже попробовал, заработал денег…

На счет, который открыла Людмила, он перевел с карты 67 тысяч рублей и по указанию этой Людмилы начал покупать различный товар. Однако после покупки товара начались неувязки со счетом. Людмила говорила, что счет заблокирован в связи с проблемами на сайте. Для того, чтобы разблокировать счет, необходимо ввести еще денежные средства. По указанию все той же Людмилы молодой человек отправил со своей карты 96 тысяч рублей, но ничего не произошло.

Людмила уверяла, что счет разблокируется, и, чтобы не потерять деньги, которые лежали в этом электронном кошельке, мужчина взял заем в банке «Хоум Кредит» на сумму 205 тысяч рублей. 158 тысяч он перевел себе на карту и отправил их туда же – на электронный кошелек. Через некоторое время Людмила написала, что для разблокировки счета нужны еще деньги. В этот момент молодой человек понял, что общается с мошенниками, и прекратил переписку. Ущерб превысил 320 тысяч рублей.