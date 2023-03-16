Миллиарды — на коммунальную инфраструктуру

При поддержке из федерального бюджета до конца 2024 года Ленинградская область проведет модернизацию 97 объектов, протяженностью сетей 215,83 км.

«Хочу поблагодарить Президента России В.В. Путина: благодаря его поручениям регионам выделено дополнительное финансирование на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Для Ленинградской области это означает поступление в ближайшие два года более 3 млрд рублей на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водо- и теплоснабжения. Эти средства позволят нам улучшить качество коммунальных услуг для 35 тысяч ленинградцев и значительно снизить аварийность сетей», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ Минстрой России одобрил ещё 8 проектов региональных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, благодаря этому ещё больше граждан получат качественные коммунальные услуги. Новая программа модернизации позволит обновить в стране 12 тысяч километров сетей.