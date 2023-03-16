Миллиарды — на коммунальную инфраструктуру
Программу модернизации коммунальной инфраструктуры Ленинградской области утвердил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
При поддержке из федерального бюджета до конца 2024 года Ленинградская область проведет модернизацию 97 объектов, протяженностью сетей 215,83 км.
«Хочу поблагодарить Президента России В.В. Путина: благодаря его поручениям регионам выделено дополнительное финансирование на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Для Ленинградской области это означает поступление в ближайшие два года более 3 млрд рублей на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водо- и теплоснабжения. Эти средства позволят нам улучшить качество коммунальных услуг для 35 тысяч ленинградцев и значительно снизить аварийность сетей», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ Минстрой России одобрил ещё 8 проектов региональных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, благодаря этому ещё больше граждан получат качественные коммунальные услуги. Новая программа модернизации позволит обновить в стране 12 тысяч километров сетей.