Новосветовский «Малышок»

За время своего существования открытый районный конкурс музыкально-художественного творчества позволил многим талантливым ребятам из Ленинградской области обогатить кругозор, способствовал развитию потенциала на основе общения и дружеского соревнования. Учредителями конкурса являются Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района и администрация Новосветского сельского поселения, а организаторами – Новосветовская детская школа искусств и Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер».

Конкурс-фестиваль «Малышок» - это конкурс для ребят от четырех до девяти лет, который проходит каждый год. Последние два года конкурс проводился дистанционно из-за пандемии короновируса. И вот, наконец, в этом году конкурсные прослушивания состоялись в очном формате.

В этом году в конкурсе приняли участие более 400 участников из 28 школ и домов культуры Ленинградской области.

В состав членов жюри вошли специалисты из разных областей искусства и культуры, мастера своего дела:

- хормейстер, заведующая филиалом Дома народного творчества «Учебно-методическое объединение по художественному образованию», руководитель регионального филиала Всероссийского хорового общества Марина Михайловна Коновалова;

- методист сектора хореографического искусства Дом народного творчества Ленинградской области, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры Алина Станиславовна Кичко;

- директор детской музыкальной школы № 41 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Татьяна Петровна Завирюха.

Несколько сотен детей из творческих коллективов Гатчинского, Ломоносовского, Киришского, Волосовского, Всеволожского, Тосненского, Лужского районов и Санкт-Петербурга продемонстрировали свои таланты.

Конкурсная программа оказалась весьма интересной и насыщенной. В трех тематически-возрастных блоках конкурсанты соревновались в хореографии, инструментальном и вокальном творчестве. На суд жюри было представлено более ста номеров.

Все коллективы и сольные исполнители, принявшие участие в конкурсе, награждены дипломами и кубками.

Помимо лауреатов и дипломантов членами жюри в каждой номинации названы обладатели гран-при. Ими стали:

- в номинации «Танцевальное творчество» - образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Непоседы» Тосненского районного культурно-спортивного центра (руководитель Елена Андреева),

- в номинации «Инструментальное творчество» - София Утяганова, фортепиано, Киришская ДШИ, педагог Наталья Щудло,

- в номинации «Вокальное творчество» - Мария Ермолаева из Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель Галина Молебнова, концертмейстер Лия Колегова.

Новосветовская детская школа искусств и Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер» благодарят всех конкурсантов и их наставников за прекрасный праздник творчества и желают достижения новых вершин на творческом пути!

Евгения Смирнова,

преподаватель теории музыки