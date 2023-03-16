Осторожно! Тонкий лёд!

Лёд не прочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, а также кустов, деревьев и камышей. Крайне опасным является лёд под снегом и сугробами.

Если температура воздуха на улице превышает 0 градусов и держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги! При потрескивании льда и образовании в нем трещин необходимо немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч.

Если же беды миновать не удалось, и вы оказались в холодной воде, провалившись под лёд:

- Не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд.

- Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лёд здесь уже проверен на прочность.

Берегите свою жизнь и жизни своих близких!