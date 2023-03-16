В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал разыскиваемого мошенника

При патрулировании наряд Росгвардии заметил гражданина, который был схож по приметам из ориентировки с находящимся на территории Ленобласти правонарушителем, разыскиваемым за мошенничество, совершенное в столице сопредельного государства.

Заметив приближавшуюся к нему патрульную машину, мужчина попытался скрыться и побежал в противоположную сторону, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. В ходе проверки росгвардейцы установили, что задержанный ранее был судим за грабеж и разбой, а в настоящее время находится в федеральном розыске за мошенничество и ему избрана мера пресечения - арест. Наряд МОВО доставил правонарушителя в территориальный отдел полиции.

Пресс-служба УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области