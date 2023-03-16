В Ленобласти — новые газовые заправки

«Мы видим большие перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. В Ленинградской области развитие этого рынка идет по трём направлениям: создание сети газозаправочной инфраструктуры, перевод техники на метан, закупка газовых автобусов. У жителей, которые покупают автомобили на газе или переводят их на этот вид топлива, значительно сокращаются расходы на передвижение», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Общий объем бюджетных средств на строительство АГНКС составляет 144 миллиона руб.: 73 млн из них выделяет федеральный бюджет, 70 млн — областной. Заправка на КАД Парнас уже введена, сейчас идут работы в Пикалево и по двум объектам — в Ям-Ижоре.

По инвестиционной программе ООО «Газпром газомоторное топливо» также в 2023 году предусмотрено строительство газозаправочных станций в Луге, Приозерске и Тихвине.