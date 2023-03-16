ВДПО помогает бороться с пожарами

ВДПО является продолжателем традиций и деятельности российских пожарных добровольцев, которые были заложены, созданным в 1892 году Императорским Российским пожарным обществом. В 1898 г. Российское пожарное общество стало Императорским, а почетным председателем стал Великий князь Владимир Александрович.

Пройдя путь от Императорского российского пожарного общества (ИРПО) до Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), благодаря широкой просветительской работе с населением, пожарное добровольчество сохранило жизни миллионам россиян. Борьба с огненной стихией, пожарами и возгораниями – дело отважных людей, квалифицированных профессионалов. Сегодня в рядах ВДПО около 300 тысяч членов и граждан, добровольно исполняющих общественные обязанности в сфере пожарной безопасности и защиты от ЧС в сельских населенных пунктах, городах и на объектах всей Российской Федерации.

6 мая 2011 года был принят Федеральный закон № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», и ВДПО, объявив задачу по развитию подразделений добровольной пожарной охраны приоритетной, с первых дней включилось в работу по совершенствованию деятельности добровольной пожарной охраны. Под флагом ВДПО создано более 12 тыс. добровольных пожарных дружин и 4 тыс. добровольных пожарных команд общей численностью более 250 тысяч человек, на вооружении которых состоит свыше 5 тысяч единиц специальной техники.

Деятельность ВДПО решает по-настоящему социальные проблемы: проводя обучение по пожарной профилактике как взрослых, так и детей. Вооруженные знаниями о собственной безопасности граждане уже спасены от удручающих следствий пожаров.

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений работы ВДПО. Мы рады успехам наших дружин юных пожарных, которых уже сегодня более 10 тысяч: молодежные агитбригады (а это целая армия – без малого 126 тысяч юных пожарных) вносят огромный вклад в дело поддержания противопожарной безопасности.

В мае 2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в результате которого идет совместная работа по развитию и популяризации физической культуры и спорта, в т.ч. и пожарно-прикладного.

12 марта 2015 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Общероссийскими общественными организациями «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский Красный Крест». В соответствии с документом основным направлением совместной работы станет дальнейшее взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам противопожарной защиты населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций, профилактики и охраны здоровья людей, пропаганды здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

22 марта 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве между МЧС России и Всероссийским добровольным пожарным обществом.

ВДПО – одна из прогрессивных производственно-сбытовых сетей противопожарной продукции. Специалисты Общества выполняют весь комплекс работ и услуг в области пожарной безопасности и защиты от ЧС на всей территории России.

ВДПО реализует программу международного сотрудничества. Мы активно взаимодействуем с добровольными пожарными обществами Беларуси, Германии, Франции, Италии.

ВДПО проводит различные творческие конкурсы тематической направленности пожарной безопасности в детских садах, школах, оздоровительных лагерях.

ВДПО сегодня – это и работа по прикрытию населенных пунктов от пожаров силами добровольных пожарных подразделений, действительно массовое обучение населения в области пожарной безопасности, широкая работа по гражданско-нравственному воспитанию детей и подростков, развитию юношеского пожарно-прикладного и других видов массового спорта. Но предстоит сделать еще больше! Впереди у пожарных добровольцев России кропотливая работа по законодательному закреплению своего места в системе пожарной охраны страны, совершенствованию форм и методов работы с населением. И нам такие задачи по плечу – совместными усилиями мы сможем противостоять огненной стихии на благо нашего общества и государства.

Гатчинское местное отделение Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» расположено в г. Гатчине, на ул. Рощинской, д.18-а, телефон для связи: (8812)4080777, электронная почта vdpog@mail.ru, наш сайт : https://gatchina.vdpo47.ru.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области