10 марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 65-летняя жительница Мариенбурга, работающая бухгалтером. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ОБЭП и сообщил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Якобы от ее имени были переведены деньги в Житомире. Женщине запудрили мозги, и, следуя указаниям мошенника, она пошла в банк, сняла 180 тысяч рублей и перевела их через банкомат «Альфа-Банка» в «Мегаполисе» на счета, продиктованные голосом в телефонной трубке.

Когда поняла, что с деньгами можно попрощаться, заявила в полицию.

11 марта в гатчинскую полицию поступило заявление от 62-летней жительницы Гатчины. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и рассказал, что на её имя оформлен кредит, и для предотвращения мошеннических действий ей необходимо следовать его указаниям.

Пенсионерка последовала. В Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице, в ТРК «Балканский» в банке «МТС» она оформила кредит на миллион. Потом сняла деньги и через банкомат в том же торговом комплексе перевела их на счета преступников.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

9 марта в дежурную часть Гатчинского УМВД поступило заявление от 61-летнего жителя Гатчины. Его обманул неизвестный по телефону под видом сотрудника Центробанка. Он напугал мужчину мошенниками, которые, якобы, пытаются оформить на него кредит, и чтобы они не воспользовались его деньгами, надо самому оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет, что заявитель и сделал.

В сбербанке на Красной, 10 он взял заем в сумме 150 тысяч рублей и перевел их на «безопасный счет». Потом оформил кредит в «Почта Банке» на 100 тысяч рублей и отправил туда же. И, до кучи, перевел мошенникам еще 30 тысяч – на счет, указанный неизвестным по телефону.

Опомнившись, мужчина подсчитал ущерб и отправился в полицию.