Посвящается Юрию Суббочу

Бывают люди, которых уже нет с нами, но мы часто их вспоминаем с теплотой и улыбкой. Вот такой человек жил и работал в поселке Дружная Горка - это Юрий Антонович Суббоч. Его нет с нами уже пять лет. 7 марта ему исполнилось бы 85 лет.

Юрий Антонович Суббоч проработал в сфере культуры около 50 лет. Это был удивительно чуткий и надежный человек, преданный выбранной им профессии. Хороший организатор, мыслящий и творческий специалист, добросовестный и исполнительный работник. Ю.А. Суббоч заслуженно пользовался авторитетом среди коллег и жителей Дружногорского поселения. Он с пониманием относился к переменам в обществе и старался быть объективным к происходящему, беря из прошлого все лучшее и перенося это лучшее в современность.

Ю.А. Суббоч являлся одним из лучших специалистов Гатчинского района и был его гордостью. Награжден знаком «За отличную работу в культпросветучреждении профсоюзов», был номинантом в областном конкурсе «Звезда культуры», награжден грамотами и дипломами.

В непростые годы перестройки при активной инициативе Юрия Антоновича в должности директора выстроен замечательный Дом культуры в поселке Дружная Горка. Танцевальный зал, кинозал, спортивный зал, кабинеты для занятий разных студий. И это в то время, когда во многих населенных пунктах остались только фундаменты недостроенных зданий.

Поэтому к 85-летию Ю.А. Суббоча, 7 марта, было решено открыть мемориальную доску в вестибюле у кабинета, в котором он работал. В зале собрались коллеги Юрия Антоновича, бывшие руководители поселения, депутаты, члены совета ветеранов, жители поселка. На открытие мемориальной доски приехала его дочь Инна Юрьевна.

Вечер памяти открыла ведущая Елизавета Егорова. С теплотой вспоминала Юрия Антоновича глава поселения И.В. Моисеева. Глава администрации поселения И.В. Отс в своем выступлении отметил значимость события для нашего поселения. Директор Дружногорского КДЦ Е.Д. Ухаров поблагодарил всех, кто пришел на открытие мемориальной доски. Бывший глава поселения Д.А. Ухаров рассказал о том, как шло строительство Дома культуры, сколько надо было пройти инстанций, преодолеть проблем, чтобы дело не закончилось одним фундаментом. Бывший глава администрации Н.З. Дорофеев вспоминал о том, сколько они провели совместных мероприятий с Юрием Антоновичем.

В этот день коллеги сказали много теплых слов в память о своем директоре, наставнике и просто хорошем человеке Юрии Антоновиче.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено дочери Юрия Антоновича - Инне Юрьевне и Евгению Дмитриевичу Ухарову.

Антонина Кулькова, заведующая Дружногорской библиотекой