Поверните отвал в сторону соседей!

По поводу очистки первого отрезка улицы жалоб не поступает – после механизированной уборки жители сами чистят участки возле своих ворот и калиток. А вот по второй части улицы Кузьмина после работы уборочной техники начинают поступать жалобы.

Жители четной стороны улицы просят, чтобы при механизированной уборке отвал коммунальной дорожной машины был повернут в сторону нечетной стороны, а соседи с нечетной стороны категорически с этим не согласны и просят повернуть отвал на четную сторону. Что делать коммунальщикам, кого слушать? Сотрудники УБДХ встречаются с жителями, разговаривают, но разрешить данный спор не получается.

Многие гатчинцы с пониманием ждут приезда спецтехники и после уборки выражают благодарность – с улицы Кузьмина поступают жалобы после того, как спецтехника выполнит очистку. Одни жители просят почистить – другие запрещают спецтехнике заезжать для уборки. В результате, конечно, идут нарекания: улица не чищена. Но каждому жителю не объяснишь, что соседи против уборки…

В 2017 году решением совета депутатов города Гатчины были утверждены правила благоустройства города. Согласно этому документу, границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства в случае, если правилами благоустройства предусмотрено участие (в том числе финансовое) собственников зданий и земельных участков в содержании прилегающих территорий.

По правилам благоустройства г. Гатчины, границы прилегающей территории определяются в метрах по периметру, при этом по каждой стороне периметра граница устанавливается индивидуально в следующем порядке. Для жилых домов:

- если земельный участок, на котором расположен жилой дом, состоит на кадастровом учете, – не менее 2 метров по периметру границы этого земельного участка, а со стороны въезда (входа) – до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии – до края проезжей части, включая кювет;

- если участок не взят на кадастровый учет, либо учет осуществлен по границам стен фундаментов этих домов, – не менее 10 метров по периметру от стен дома;

- если земельный участок огорожен, но не поставлен на кадастровый учет, – не менее 5 метров по периметру ограждения, со стороны въезда – до края тротуара или газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии – до края проезжей части дороги, включая кювет.

Таким образом, уборка заездов к воротам и возле калиток лежит в зоне ответственности собственников домов. Однако положения Правил благоустройства г. Гатчины в части содержания прилегающей территории к индивидуальным жилым домам жителями игнорируются полностью.

УБДХ выполняет работы по механизированному сгребанию снега в рамках муниципального задания. В частности, на улице Кузьмина не предусмотрен вывоз снега, жителей об этом неоднократно информировали, но данная информация оставляется гражданами без внимания.

УБДХ выполняло и будет выполнять работу, за которую несет ответственность в рамках муниципального задания. Однако остается загадкой, почему отдельные жители улицы Кузьмина – два-три человека, у которых нет машины, и им не требуется гулять с коляской, создают неблагоприятные условия для остальных, мешая уборке.