Роскачество – о нюансах в выплатах детских алиментов

В каких случаях выплачиваются алименты

Алименты выплачиваются в том случае, если родители больше не ведут общее хозяйство и один из них перестает обеспечивать ребенка на постоянной основе. Иногда считают, что алименты возможны лишь в том случае, если родители развелись, но это не так. Взрослые могут состоять в браке и даже проживать вместе, но, если они больше не вкладывают средства в общий бюджет, из которого содержится ребенок, один из родителей может подать на алименты.

Выплачиваться алименты могут по договоренности или по решению суда.

Алименты по договоренности родителей

«Мирный» вариант решения вопроса заключается в том, что родители сами добровольно решают, кто, сколько и с какой периодичностью выплачивает на ребенка. Важно! Это решение необходимо зафиксировать в специальном алиментном соглашении, которое заверяется у нотариуса, даже в том случае, когда договоренность полюбовная и добровольная! Только в этом случае подобное решение может иметь какую-то юридическую силу, и только тогда в случае нарушения договоренности пострадавший родитель сможет отстоять свою позицию в суде.

Алименты по решению суда

Если родитель, с которым ребенок не проживает, отказывается выплачивать алименты, решение об их установлении может вынести суд. В суд же можно обратиться, если родитель ребенка скрывается и нет возможности связаться с ним, чтобы договориться полюбовно.

Только после официального решения судебные приставы могут обращаться к должнику, чтобы истребовать с него долг по алиментам и проконтролировать последующие своевременные выплаты.

Размер алиментов

Что касается размера алиментов, нужно отметить, что официальной минимальной планки в конкретном денежном выражении не существует, ее можно только условно высчитать.

Если родитель официально не трудоустроен, размер алиментов высчитывается из средней зарплаты по стране. Обратите внимание, что даже если должник не сможет найти работу, ему все равно запишут долг, если он перестанет выплачивать алименты. Поэтому если человек не трудоустроен и не может найти работу, ему необходимо обратиться в службу занятости, чтобы встать на биржу труда и получать пособие. Из этого пособия (реального дохода) будут высчитываться алименты. Сумма получится крошечная, но и не возникнет колоссальный долг, который потом придется выплачивать.

Формат выплаты алиментов может быть разным:

· Фиксированная сумма. Как правило, ее размер определяется добровольным соглашением родителей, о котором мы писали выше. Размер указывается в документе, деньги выплачивают в срок, который также достигается по договоренности.

· Определенная часть официального дохода. Рассчитывается от чистого дохода после вычета НДФЛ. За одного ребенка нужно платить ¼ полученного дохода, за двоих — 1/3, за трех и более — ½.

Кстати, как актив для расчета алиментов может рассматриваться не только зарплата, а другой доход родителя, но его наличие нужно будет доказать.

Размер выплачиваемых алиментов может быть увеличен или уменьшен в соответствии с обстоятельствами. В качестве таковых могут быть материальное положение обоих супругов, состояние здоровья ребенка и родителей, и так далее.

Если вопрос об алиментах решается в суде, суд может определить выплату алиментов как в виде доли от дохода, так и фиксированной суммы. Во втором случае размер суммы определяется исходя из намерения максимально сохранить ребенку прежний уровень жизни.

До какого возраста платятся алименты

Родители выплачивают алименты на обеспечение жизни ребенка до достижения им 18 лет. В некоторых случаях возможно и дольше — если ребенок недееспособен, потому что по закону родители должны содержать своих совершеннолетних недееспособных детей.

Как взыскиваются задолженности по алиментам

Если родитель, который должен выплачивать алименты, этого не делает, второй родитель или иной представитель ребенка может обратиться в суд. В ходе процесса определяется, какую сумму составляет задолженность по алиментам. Как мы уже упоминали, размер (если он не определен иным образом, а также в случаях, когда ранее алименты не платились) рассчитывается по средней зарплате РФ за рассматриваемый период, если должник не работал; если же доход был, то берется его размер.

Судебный пристав-исполнитель определяет размер задолженности и приступает к работе по взысканию этой задолженности. Второй родитель может помогать ему, предоставляя актуальную информацию, которая поможет получить долг.

В качестве одной из мер взыскания алиментов можно назвать обращение в отдел судебных приставов по месту проживания должника, месту его нахождения или месту нахождения его недвижимости. При содействии отдела можно наложить ограничения на неплательщика, в числе прочего:

· Арест имущества.

· Запрет на выезд за пределы России.

· Запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Требования, изложенные в исполнительном документе, должны быть выполнены, как правило, в течение двух месяцев. Если все действия не приносят результата, можно снова обращаться в суд, а также возможна ответственность за неуплату алиментов вплоть до уголовной. В судебном же порядке можно взыскать неустойку за долг по алиментам. Важно! Долг можно взыскать даже после того, как ребенку исполняется 18 лет, поэтому в суд можно обращаться даже после того, как второй родитель формально освобождается об обязанности алименты выплачивать.





Фото freepick.com