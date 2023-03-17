Социологи СПбГУ: вторая работа становится для россиян нормой

С октября 2022 года по март 2023 года были проведены три исследования в формате опросов и анализа публичной дискуссии в соцсетях, охватившие жителей всей страны, а также предпринимателей и руководителей подразделений Петербурга и Ленинградской области. Полученные данные позволили изучить актуальные тенденции, с которыми в настоящий момент сталкиваются население и представители бизнеса, и определить наиболее обсуждаемые проблемы в контексте дефицита кадров.

В течение последнего года население России столкнулось с различными изменениями на рынке труда и занятости, связанными в основном со структурой и характером занятости, переменами в восприятии основных трендов и сложившейся ситуации на рынке труда и занятости. Так, основным изменением стало увеличение количества рабочих задач, которое отметила почти половина россиян (51,6 %).

Социологи отметили, что высокая доля людей на регулярной основе имеет больше чем одну работу. Более 76 % россиян на момент исследования были устроены по основному месту трудовой деятельности, а 30,3 % из них занимались подработкой, причем у половины этой категории граждан она носила постоянный характер. Сегодня дополнительная занятость перестает восприниматься только как способ решения финансовых трудностей: все чаще люди, особенно молодые, начинают воспринимать ее как способ плавного перехода из одной сферы деятельности в другую, а также как возможность монетизировать свое хобби. Наличие подработки в текущих условиях становится нормой в восприятии людей: 42 % россиян считают, что количество людей, имеющих больше одной работы, в течение последнего года увеличилось. Также почти каждый второй думает, что дополнительная занятость есть более чем у 50 % населения его населенного пункта или региона.

«Тем не менее дополнительная занятость граждан носит зачастую неурегулированный характер. Почти каждый третий россиянин работает вне правового пространства на основании устных договоренностей, его отношения с работодателем не подкреплены договором гражданско-правового характера, — заметила Елена Чернова. — Эта сфера требует некоторых регулятивов со стороны государства. Они не должны быть жесткими, но не обращать на это внимание невозможно».

Изменения произошли и в восприятии работы. «Если раньше среди критериев успешности были карьерный рост, занятие определенного положения в обществе и социальный статус, высокий уровень оплаты труда, то сегодня появляется еще один фактор — наличие свободного времени при всех формах занятости, — рассказала Елена Чернова. — Люди хотят при организации своей жизни и труда не столько получать определенную зарплату и занимать высокий статус в обществе, сколько иметь свободное время для творчества и развития. Его наличие становится критерием успешности того или иного человека».

Другим значимым критерием более 72 % россиян назвали получение удовольствия от труда, а высокая заработная плата важна для 59,3 % респондентов. Популярность набирает и тренд на мобильность в сфере занятости. Почти 60 % граждан считают, что нужно время от времени менять место работы, 42,5 % — сферу деятельности, а 29,4 % — регион проживания. Оптимальным интервалом времени для смены работы россияне считают 4–5 лет, особенно часто к этому мнению склоняется молодежь. «В связи с этим наши регионы имеют перспективу с точки зрения востребованности на соответствующем региональном рынке труда со стороны квалифицированных специалистов при условии адекватного развития инфраструктуры, — сообщила первый проректор СПбГУ. — Люди, занимающие достаточно высокие позиции в крупных компаниях на должностях среднего и топ-менеджмента, все чаще испытывают профессиональное выгорание и желают поменять работу, в том числе место жительства и переехать в другой регион».

По-разному население России воспринимает и кадровый дефицит в отраслях экономики, что нашло отражение в публичных дискуссиях, разворачивавшихся в соцсетях в течение последних пяти месяцев. Наиболее явно, по мнению граждан, он выявился в сферах здравоохранения и образования. Проблемой общефедерального масштаба, обсуждающейся в половине публикаций, россияне считают дефицит медицинских работников разного уровня — врачей, медсестер и санитаров. Наибольший всплеск ее обсуждений выпал на предновогодний период, во время роста сезонной заболеваемости гриппом. Не менее острой граждане называют проблему дефицита кадров в сфере среднего образования.

Наравне с изменениями в занятости населения в сфере бизнеса произошли изменения в кадровой политике в ответ на возникающие социально-экономические условия. Восстановиться и вернуться в стабильное состояние удалось 51 % представителей бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 15 % из них находятся в стадии роста. При этом компании использовали разные механизмы. Микробизнес, который в первую очередь столкнулся с финансовыми и логистическими трудностями, взял ориентир на сокращение расходов на работу с персоналом, в частности на перевод сотрудников в статус «самозанятых». Основной проблемой для малого бизнеса стал дефицит кадров. В настоящее время он остро нуждается в развитии отдельных навыков у сотрудников, в связи с чем взял ориентир на их обучение и переобучение.

Треть компаний, испытывающих дефицит кадров, нуждается в двух и более типах сотрудников. Ключевыми считаются коммуникативные навыки (48,5 %), умение работать в неопределенности (48 %) и цифровые навыки (41 %). Запрос на универсальных специалистов со стороны бизнеса и на приобретение новых навыков со стороны населения стал выражаться особенно ярко. Более 11 % россиян планируют пройти переобучение, а почти четверть — повысить свою квалификацию.

Эксперты Санкт-Петербургского университета выступили в качестве модераторов и участников различных мероприятий Форума труда. Одним из ключевых событий форума традиционно является специализированная выставка «К.У.Б.», посвященная вопросам перехода от рынка труда к рынку занятости. Выступая на торжественном открытии, первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова отметила, что Форум труда, который проводится в Санкт-Петербурге, является уникальным мероприятием по своей тематике, которая не представлена в России в таком масштабе на других площадках.

«Тема сегодняшней выставки, как и все эти семь лет, связана с трудом и безопасностью. Как эксперт, посвятивший всю жизнь теме трудовых отношений, я могу сказать, что на этом основано все в нашей жизни. В таких отношениях так или иначе состоит практически каждый из присутствующих здесь и, даже не задумываясь об этом, даже сейчас находится под воздействием определенных норм о безопасности нашего труда, — заметила Марина Лаврикова. — Понимая, сколь важна эта проблема, Университет по итогам прошлого форума создал проект "Высшая школа безопасности труда". Надеюсь, что таким образом мы внесем свою лепту в развитие этой сферы».

Модератором интерактивного круглого стола с элементами мастер-класса «Карьерные траектории женщин в условиях неопределенности» выступила преподаватель Высшей школы менеджмента СПбГУ Александра Бордунос (кафедра организационного поведения и управления персоналом). На примере российских и зарубежных предприятий участники заседания провели анализ лучших практик поддержки женщин.

В ходе академической дискуссии «Дестандартизация занятости в условиях переформатирования экономики», участником которой стала доцент СПбГУ Олеся Вередюк, представители органов управления, а также образовательного и научного сообществ рассмотрели концептуальные подходы к исследованию качества занятости и проблемы ее трансформации в современных условиях. Спикеры отметили, что макрошоки 2022 года дали импульс изменениям не только внешней среды, но и самих трудовых отношений с характерным для них трендом «сжатия» стандартной модели занятости.

Пресс-служба СПбГУ