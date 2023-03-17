Субсидия на частный детский сад помогает и семьям, и малому бизнесу
Почти на 8 тысяч детей выделила в 2022 году Ленинградская область компенсацию части месячной оплаты за частный детский сад.
Одновременно, субсидию из бюджета региона получили 33 частных детсада, куда пошли эти дети.
Плата, которую при этом вносят сами родители составляет не более 5 500 рублей.
Ленинградское ноу-хау ― мера поддержки, при которой регион берет на себя обязательство компенсировать часть месячной оплаты частного детского сада и, одновременно, предоставляет субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям оказалась востребованной.
«Решаются сразу две задачи ― семьи обеспечиваются местами в детских садах, а малый бизнес в такой редкой и чувствительной сфере, как дошкольное образование получает поддержку. Мера эффективнее всего в наших активно застраивающихся районах ― Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.