Субсидия на частный детский сад помогает и семьям, и малому бизнесу

Одновременно, субсидию из бюджета региона получили 33 частных детсада, куда пошли эти дети.

Плата, которую при этом вносят сами родители составляет не более 5 500 рублей.

Ленинградское ноу-хау ― мера поддержки, при которой регион берет на себя обязательство компенсировать часть месячной оплаты частного детского сада и, одновременно, предоставляет субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям оказалась востребованной.

«Решаются сразу две задачи ― семьи обеспечиваются местами в детских садах, а малый бизнес в такой редкой и чувствительной сфере, как дошкольное образование получает поддержку. Мера эффективнее всего в наших активно застраивающихся районах ― Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.