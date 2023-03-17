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В Ленобласти могут учредить звание «Почётный работник ЖКХ»

Соответствующий законопроект рассмотрела постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания ЛО на своем заседании 15 марта.

Рубрики:  Общество

Проект областного закона «О почетном звании Ленинградской области «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области» внесен губернатором региона Александром Дрозденко.

 По итогам обсуждения законопроекта принято решение рекомендовать принять его в первом чтении, установив срок для внесения поправок до мая.