Ленинградская область приветствует Крым и Севастополь

«Для жителей Ленинградской области крымчане — давние добрые друзья. И какими бы расстояниями ни были разделены наши регионы, мы всегда чувствуем с ними совершенно особую, тесную связь. Эта дружба не только помогает вместе решать общие задачи, она дает нам силы и уверенность, чтобы противостоять самым серьезным вызовам», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в поздравительной телеграмме, адресованной главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Поздравления глава региона направил также председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову, губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и руководителям побратимского Симферопольского района.

Во всех районах Ленинградской области сегодня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.