Они создают комфорт и уют

Любовь Николаевна Сибаева начала работать в сфере ЖКХ больше 30 лет тому назад в МУП «Центральный» в должности оператора очистных сооружений. Затем трудилась в МУП ЖКХ «СТЭК» аппаратчиком химической очистки воды, в АО «Коммунальные системы Гатчинского района» - оператором котельной. В МУП ЖКХ «Сиверский» Любовь Николаевна с 2013 года работает дворником. Причем, там, где живет – в деревне Куровицы.

Вокруг ее многоквартирных домов – чистота и порядок. Снег в марте идет и идет, а у нее с утра все убрано: любо-дорого посмотреть.

Любовь Николаевна замужем за Ибрагимом Искандеровичем Сибаевым, который свою трудовую деятельность тоже посвятил жилищно-коммунальному хозяйству. У них пять детей, семь внуков.

Любовь Николаевна и на пенсии продолжает трудиться. Это для нее привычно. Какие сюрпризы не подкидывала бы жизнь, она всегда находит выход.

- Любовь Николаевна, почему Вы пришли трудиться в эту непростую сферу?

- Работать в ЖКХ начала в конце 1990-х годов – время трудное, работы не было, с деньгами сложно. Пошла туда, где нашлось место.

Все получилось случайно. Продала быка и отправилась оплачивать задолженность за квартиру. Там узнала, что нужен дворник. Меня сразу взяли. Я была очень довольна. Увидев, как я работаю, меня перевели на очистные. Затем я работала еще и в котельной. Когда появилось место, опять стала дворником. Одним словом, всегда старалась совмещать профессии. Очистные закрылись. Котельная закрылась. А дворник – работа стабильная, хотя и зарплата небольшая. Поэтому в разное время я еще дополнительно работала в разных учреждениях - убирала, фасовала.

- Как Вы все успеваете? Это какая же сноровка нужна.

- К труду меня с самого детства приучила мама. У нас было хозяйство. Она работала в цеху, на ферме. Я помогала. Когда мне было 13 лет, маме сделали операцию. Всю тяжелую работу я разделила с отчимом - таскала тачки с торфом, носила воду в баню и скотине. А потом и свое хозяйство завела: коровы, мелкие животные. И сейчас - куда деваться: пенсия маленькая, на нее не проживешь.

– Теперь дворник – это рабочий комплексной уборки. Какую территорию Вы убираете?

- Наша зона уборки – у подъездов многоквартирных домов. Зимой чистим снег. Летом убираем мусор, косим. Думаю, где я убираю, сразу видно.

Делаю больше, чем положено. Например, площадка для мусорных контейнеров – это территория не наша. Но там грязно - и я убираю.

Спасибо администрации – сделали хороший тротуар. Он стал шире, чем был, полностью не входит в зону уборки. Естественно, убираем весь.

Перед Новым годом коллега ушла на больничный. Я и ее участок убирала. Все остались благодарны. И мне очень приятно.

- Чисто там, где убирают или где не мусорят?

- К сожалению, у нас не умеют «не мусорить», поэтому работы всегда хватает.

- Что Вы цените в людях?

- Добросердечность, открытость, уважение и вежливость. Когда мы приехали в Куровицы, мне было семь лет. Теплые человечные отношения, как хорошо раньше было - часто вспоминается. Я стараюсь хранить эти добрые воспоминания в своем сердце, не впускать в себя плохое, видеть в людях хорошее.

- Пользуется ли уважением работа дворника на селе?

- Жители из моего подъезда ко мне все с большим уважением относятся. Очень приятно, когда добрые слова говорят, с праздниками поздравляют. И другие соседи здороваются. У нас так принято.

А вот когда новые люди появляются, могут и молча пройти. Некоторые, даже если видят, что подметаю, не здороваются. У приезжих вообще другие привычки.

- Меняется ли оснащение труда дворника?

- У нас есть все, что положено. Конечно, хотелось бы иметь современные «ветродуи» для уборки листьев, как у гатчинских дворников. Это очень удобно: подмел листья в кучу, собрал в мешки, и их вывезли.

- Как Вы отдыхаете?

- Мне с радостью вспоминаются культурные поездки в Петербург. И свою первую в жизни поездку я запомнила на всю жизнь. Мне 13 лет. Мы отправились на концерт известного композитора. В зале красиво одетые люди. Буфет и бутерброды с черной икрой. А какая музыка!

На днях мне подарили билеты в театр. Я уже в ожидании праздника.

- Спасибо Вам за чистоту и порядок! С днем работников ЖКХ!

Татьяна Можаева