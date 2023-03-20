Ленобласть затормозит большегрузы на апрель и лето

В этот период максимальная нагрузка на ось при движении по асфальтовым дорогам — 5 тонн, по гравийным — 3 тонны. Просушка вводится ежегодно и призвана убрать из основания трасс влагу, накопленную после зимы.

С 1 апреля просушка стартует на областных трассах в границах Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского районов. С 15 апреля — на региональных дорогах Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов. Для контроля движения большегрузов будут работать передвижные посты весового контроля.

Кроме того, дорожный комитет Ленобласти предусмотрел летние ограничения движения для грузовых машин, если температура воздуха будет днем подниматься больше 32 градусов тепла по Цельсию.

Ограничения движения не распространяются на целый перечень наименований, включая перевозку пассажиров и топлива, коммунальную и сельскохозяйственную технику и ряд других. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте дорожного комитета региона.