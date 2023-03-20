Поющие школы Гатчинского района

Хоровой фестиваль каждый год собирает около 1500 учащихся, учителей и родителей. В этом году в нем приняли участие 29 школ, сохраняющих вокальные традиции Гатчинского района.

Участников фестиваля приветствовали глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин, начальник сектора по дополнительному образованию и воспитательной работе комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина и руководитель муниципальной методической службы Центра психолого-медико-социального сопровождения Виктория Гурская.

С оригинальным творческим приветствием от хозяев сцены – Войсковицкого центра культуры и спорта - выступил ансамбль танца «Конфетти».

В составе жюри фестиваля работали известные педагоги, музыканты, методисты, ветераны педагогического труда и руководители музыкальных коллективов. Перед экспертами стояла трудная задача: практически каждая из школ подготовила несколько интересных номеров. Нужно было прослушать 36 хоровых коллективов, 22 ансамбля и 24 солиста.

Песенный марафон был посвящен Году педагога и наставника и 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца. Отсюда и тематические номинации фестиваля – «Профессии прекрасней нет на свете», «Наша школьная страна», «Мы о Родине поем», «Пусть всегда будет солнце», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Песни композитора И.И. Шварца» и еще три номинации «За лучшее исполнение» - хор, ансамбль и солист.

Фестиваль длился два дня. Это был настоящий праздник, где ребята в песнях рассказывали, как они дружат, радуются, учатся, достигают новых вершин, любят свой край и свою Родину.

- Культурным кодом нашей страны всегда считалось единство, единение душ и сердец, а это то, что и происходит сегодня на нашем фестивале, - отметила член жюри Татьяна Резникова.

Первый день фестиваля был особенно насыщенным и продолжительным. Фестиваль открыли юные таланты Пудостьской школы - хор учащихся, дуэт Вероника Истомина и Елизавета Овчинникова, а затем сольный номер музыкального руководителя Виктории Полухиной.

С умилением все слушали выступление хора «Веселые нотки» подготовительной группы Войсковицкой школы №1 – детского сада (руководитель Ирина Городилова). Малыши в гимнастерках, исполняющие патриотические песни, сразу стали героями многочисленных фото и видео.

Вместе со школьниками на сцену выходили воспитанники Районного центра детского творчества, учителя и даже курсисты Школы третьего возраста. Кто брал мастерством, кто массовостью. Но старались все. И пели именно душой и сердцем.

В лучших традициях общешкольных дел – «петь - так всем вместе» - Гатчинская школа № 4 предстала таким большим коллективом, что, стоя в несколько рядов, сводных хор с большим трудом разместился на сцене. Под руководством Татьяны Резниковой пели представители нескольких поколений – от 8 до 80 лет.

Всего же в трех отделениях первого фестивального дня выступило два десятка образовательных учреждений. Причем, некоторые не по одному разу. Так, Гатчинская школа №2 блистала талантами, выступив тремя блоками. Перед жюри и зрителями предстали: сводный хор учащихся и учителей «Мелодия», хор учителей «Элегия», хор «Ленинградские мальчишки», дуэт учащихся Яромир Эберле и Даниил Клец (руководитель Галина Журавлева), затем – хор учащихся «Поем вместе» и солистка Дарья Кирьянова (руководитель Лариса Ромащенко), а чуть позже совместно с ДДТ «Журавушка» выступил ансамбль «Искорки» (руководитель Лариса Ромащенко).

По традиции каждое отделение завершалось награждением. Все участники получили дипломы, а лучшие сводные хоры награждены дипломами и кубками победителей – это коллективы Гатчинской школы № 2, Коммунарской школы № 2, Сусанинской школы, Первой академической гимназии г. Гатчины, Елизаветинской школы, Гатчинской школы № 4, Войсковицкой школы № 2, Пламенской школы, Гатчинской гимназии «Апекс» и Таицкой школы.

В финале праздника прозвучала жизнеутверждающая песня А. Островского и Л. Ошанина «Песня остается с человеком», которую всем залом исполнили участники, жюри и гости фестиваля.

Окончательное подведение итогов фестиваля и награждение по номинациям состоится в конце апреля.

Татьяна Можаева