Пока не растаял лед в петербургском Парке Победы прошел праздник весны и закаливания, в котором приняли участие любители зимнего плавания из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В команде «Моржи Гатчины» во главе с Екатериной Кургановой было 12 человек – дюжина: все закаленные, энергичные и дружные.

Именно в нашей команде был один из самых опытных моржей турнира – Почетный гражданин города Гатчины, депутат Юрий Иванович Назаров. Ему 81 год и 60 лет стажа закаливания. В 2000 году Юрий Иванович стал участником первого чемпионата мира по зимнему плаванию в Хельсинки. Санкт-Петербург и Ленинградскую область тогда представляли три мужчины и две женщины: выступили успешно, привезли медали. В этот раз Юрию Ивановичу выпала честь открывать праздник и первому проплыть в эстафете.

Программа была очень насыщенной. Сначала все болели за тех, кто соревновался в скорости - в ледяной воде проплыли 20 команд. Потом было свободное плавание и творческие номера в проруби и на льду. Яркий феерический номер команды гатчинских моржей принес им заслуженную награду - «Кубок зрительских симпатий», как самой харизматичной команде.

Также желающие могли продемонстрировать свое умение стоять на гвоздях, а потом посостязаться в поднимании гири. И здесь с большим отрывом от соперников победу одержал гатчинец Виктор Цыбульский. Он поднял две 16-килограммовые гири 70 раз и был удостоен звания «Самый сильный человек Парка Победы».

А затем все дружно согревались чаем с сушками, танцевали и делали фотографии на память.

Праздника весны и закаливания стал отличным событием, которое принесло участникам и зрителям массу позитивных эмоций и энергии.

Татьяна Можаева