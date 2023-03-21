В Ленобласти открылась «горячая линия» по мерам поддержки участников СВО и их семей
Комитет по социальной защите населения Ленобласти организовал консультирование жителей региона по телефону. Специалисты расскажут о действующих мерах поддержки участников СВО из Ленинградской области и их семей, а также о необходимых для их получения документах. По телефону также можно задать вопрос о начислениях и перерасчетах по льготам.
Рубрики: Общество
В регионе действует в общей сложности 48 мер поддержки участникам СВО и их семьям, из них 15 компенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 различных видов льгот, 16 услуг и 33 меры поддержки для членов семей.
Бесплатно по всем вопросам можно позвонить по номеру 8-800-350-06-05 и набрать цифру «1». По тарифам операторов консультацию можно получить также по номерам 8 (813-62) 90-980 и 8 (813-71) 12-081.
Приём звонков осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00.
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