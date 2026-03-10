В Гатчине прошли семейные лыжные эстафеты
В Международный женский день, 8 марта, в Гатчине в Орловой роще прошел лыжный фестиваль «Семейная лыжня». В фестивале приняли участие 26 семей, которые пришли не только побороться за победу, но и провести выходной день активно и весело.
Старт первой группе был дан в 11.00, но уже с 10.00 на лыжном стадионе царило оживление: участники получали номера, разминались и настраивались на борьбу. Легкий мороз и праздничная атмосфера зарядили участников позитивом.
Программа фестиваля предусматривала три категории эстафетных команд: «Папа + ребенок», «Мама + ребенок» (один участник преодолевал дистанцию 1,6 км, второй – 0,8 км); «Папа + мама + ребёнок» (два участника – по 1,6 км, один – 0,8 км). Команда самостоятельно определяла, кто из участников какую дистанцию будет преодолевать. Первыми стартовали участники на дистанции 1,6 км.
В категории «Папа + ребенок» победителями и призерами стали:
1 место – Ершовы Роман и Егор;
2 место – Вечерины Сергей и Дмитрий;
3 место – Ибрагимовы Вячеслав и Александр.
Пьедестал в категории «Мама + ребенок» выглядит так:
1 место – Ивановы Екатерина и Роман;
2 место – Ивановы-Сидоренко Виктория и Кира;
3 место – Фроловы Алина и Дмитрий.
В категории «Папа + мама + ребенок» победителями и призерами стали:
1 место – Ивановы Роман, Екатерина и Роман;
2 место – Виноградовы Юрий, Вера и Мария;
3 место – Николаевы Андрей, Евгений и Оксана.
Такие мероприятия укрепляют семейные связи и прививают детям любовь к спорту с ранних лет. Праздник получился по‑настоящему душевным и запоминающимся.
Фестиваль «Семейная лыжня» еще раз доказал, что спорт – это не только рекорды, но и радость общения, поддержка близких и яркие эмоции, которые остаются в памяти и на фотографиях надолго!
Комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского округа
Фото Альбины Халлакас