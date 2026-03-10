В Гатчине прошли семейные лыжные эстафеты

Старт первой группе был дан в 11.00, но уже с 10.00 на лыжном стадионе царило оживление: участники получали номера, разминались и настраивались на борьбу. Легкий мороз и праздничная атмосфера зарядили участников позитивом.

Программа фестиваля предусматривала три категории эстафетных команд: «Папа + ребенок», «Мама + ребенок» (один участник преодолевал дистанцию 1,6 км, второй – 0,8 км); «Папа + мама + ребёнок» (два участника – по 1,6 км, один – 0,8 км). Команда самостоятельно определяла, кто из участников какую дистанцию будет преодолевать. Первыми стартовали участники на дистанции 1,6 км.

В категории «Папа + ребенок» победителями и призерами стали:

1 место – Ершовы Роман и Егор;

2 место – Вечерины Сергей и Дмитрий;

3 место – Ибрагимовы Вячеслав и Александр.

Пьедестал в категории «Мама + ребенок» выглядит так:

1 место – Ивановы Екатерина и Роман;

2 место – Ивановы-Сидоренко Виктория и Кира;

3 место – Фроловы Алина и Дмитрий.

В категории «Папа + мама + ребенок» победителями и призерами стали:

1 место – Ивановы Роман, Екатерина и Роман;

2 место – Виноградовы Юрий, Вера и Мария;

3 место – Николаевы Андрей, Евгений и Оксана.

Такие мероприятия укрепляют семейные связи и прививают детям любовь к спорту с ранних лет. Праздник получился по‑настоящему душевным и запоминающимся.

Фестиваль «Семейная лыжня» еще раз доказал, что спорт – это не только рекорды, но и радость общения, поддержка близких и яркие эмоции, которые остаются в памяти и на фотографиях надолго!

Комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского округа

Фото Альбины Халлакас