А вас одобрило старшее поколение?

Автором акции в 2017 году стал фонд «Добрый город Петербург», а в 2018-м, при поддержке альянса «Серебряный возраст», акция распространилась на другие регионы России. Идея состоит в развитии социальной солидарности и комфортных пространств для всех жителей страны, независимо от их возраста и социальной активности. Гатчинские ветераны присоединились к движению.

…В течение месяца в Гатчинском районе, как и во всей Ленинградской области, проводилась акция «Одобрено старшим поколением». С 16 февраля по 17 марта члены гатчинского совета ветеранов, представители Школы третьего возраста посещали социальные учреждения и оценивали качество предоставляемых услуг. Общий вывод такой: социальные объекты в городе и районе находятся на должном уровне.

- Мы вступили в альянс «Серебряный возраст» вместе с гатчинской Школой третьего возраста и уже второй год принимаем участие в акции «Одобрено старшим поколением», – говорит председатель совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева. – Наша задача заключается в том, чтобы не с проверкой прийти, а с дружеским визитом: посмотреть и, может быть, подсказать, как улучшить качество предоставления услуг для пожилых людей. В прошлом году мы посещали магазины и кафе в Гатчине, нас очень дружелюбно везде встречали, и наш визит даже принес конкретный результат: в одном из магазинов мы обратили внимание на скользкий пол, и там постелили специальный нескользящий коврик, а в другом сделали поручни к ступенькам, чтобы пожилым людям удобнее было подниматься.

…В этом году волонтеры акции оценили примерно полтора десятка различных учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, оказывающих услуги старшему поколению: стационар сестринского ухода «Родные люди», Кобринское отделение временного проживания, медико-социальный центр поселка Сиверский, киноконцертный зал «Победа» в Гатчине, гатчинскую библиотеку-филиал № 2, Веревский культурно-спортивный центр, Вырицкий и Сяськелевский центры культуры, бани в Верево и в Вырице, поликлинику в Сяськелево, библиотеку им. Пушкина и спорткомплекс «Арена» на Аэродроме, а также почту в Мариенбурге.

17 марта в совете ветеранов подвели итоги акции. Волонтеры представили свои доклады, рассказав подробно обо всех учреждениях, которые посетили. Участники дискуссии обменялись мнениями и выяснили для себя много интересного – например, о работе дома сестринского ухода «Родные люди», медико-социального и Кобринского центра для пожилых людей и инвалидов, обсудили деятельность спорткомплексов и учреждений культуры, отметив их доступность и довольно широкий спектр услуг. Активные участники акции получили благодарности за свою работу.

Всем организациям, прошедшим тестирование, волонтеры выдали специальную наклейку «Одобрено старшим поколением» – своего рода знак качества. Его можно наклеить на дверь, чтобы всяк входящий чувствовал себя увереннее в этом заведении: старшие одобряют.

Екатерина Дзюба