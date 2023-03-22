Грабёж в «Магните»

13 марта, в Мариенбурге на улице Рысева в магазине «Магнит» некое лицо открыто похитило алкогольную продукцию и попыталось скрыться. Продавщице, пытавшейся остановить грабеж, это лицо нанесло в ответ несколько ударов в лицо и по рукам. В итоге преступник убежал, оставив пять бутылок коньяка, рюкзак, куртку и шапку. Также в распоряжении полиции осталась запись видеонаблюдения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ: грабеж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 16 марта сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками Вырицкого отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали возле собственного дома в Вырице на улице Менделеева 22-летнюю Ольгу Т., судимую. Гражданка Т. полностью изобличена и помещена в изолятор временного содержания.