Ленобласть: поддержка ветеранов ― в приоритете

«Сегодня, в условиях специальной военной операции как никогда важно объединиться ветеранским, волонтёрским, молодежным организациям для реализации общих задач. Вклад каждого очень важен. Мы все движемся в одном направлении, работаем, для того, чтобы наши добрые дела касались каждого человека, делали жизнь в Ленинградской области лучше», — отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политики Анна Данилюк.

На заседании речь шла о мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады и победы в Ленинградской битве, в которых ожидается активное участие ветеранов. На 2024 год запланированы тематические программы от театров и оркестров, литературные встречи в библиотеках. Так, во Дворце искусств региона прозвучит 7-я симфония Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области, а в областной научной библиотеке состоится поэтическая премия К.А. Мерецкова.

Ветераны также инициируют важные общественные проекты – в частности, помогают собирать гуманитарную помощь в зону СВО, вяжут носки и делают окопные свечи. В области работает 9 штабов серебряных волонтеров, всего в регионе их более 200 человек, сообщила председатель общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева.

Не забывают в регионе и о поддержке ветеранов. Людям старшего возраста оказывают правовую помощь, рассказывают о мерах социальной поддержки в буклетах и видеороликах. В 2022 году при поддержке гранта губернатора информацию получили более 800 000 человек.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева рассказала о деятельности молодежно-патриотических объединений в прошлом году, где традиционно участвуют и представители совета ветеранов. Участники движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» поддержали День флага Российской Федерации, День призывника и международный форум «Без срока давности». В рамках гранта губернатора Ленинградской области волонтеры реализовали проект «Хранители истории» по созданию 20 школьных добровольческих отрядов. В 2023 году комитетом запланировано еще 94 мероприятия с более 3,5 тыс. участников.