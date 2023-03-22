Новый закон для областных садоводов и огородников

Проект областного закона «О регулировании отдельных отношений в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Ленинградской области» был рассмотрен сегодня на постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Его инициатором выступил председатель комиссии Василий Рыжков.

Законопроект необходим для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Дело в том, что с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Правовую основу законопроекта составляют положения, содержащиеся в статьях 41, 17, 26 и 28 Федерального закона № 217-ФЗ.

До настоящего времени на территории региона не приняты нормативные правовые акты, которые были бы направлены на реализацию вышеуказанных положений. Данным законопроектом определяются и разграничиваются полномочия Законодательного собрания Ленинградской области (статья 4) и правительства Ленинградской области (статья 5) в области ведения гражданами садоводства и огородничества.

К компетенции правительства, в частности, предлагается отнести установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт; установление порядка осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и огородничества; установление порядка приобретения имущества в государственную собственность Ленинградской области или муниципальную собственность и другие.

По поводу первого пункта из вышеперечисленных Василий Рыжков высказал свои опасения:

- Вопрос неоднозначный, так как таким образом на администрации муниципальных образований возлагается дополнительная нагрузка. При разработке положения правительству необходимо провести большую работу, проработав условия, которые минимизируют затраты муниципалитетов.

Выслушав мнения всех собравшихся, комиссия приняла решение рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области на ближайшем заседании принять законопроект в первом чтении.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области