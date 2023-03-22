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«Прямая линия» для жителей Ленинградской области по вопросам перерасчёта платы за вывоз мусора

Регоператор проведёт «прямую линию» по вопросам перерасчёта платы за вывоз мусора в случае временного отсутствия.

Рубрики:  Общество

В четверг, 23 марта, с 10 до 13:00, гендиректор АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев лично ответит на вопросы жителей Ленинградской области, касающиеся порядка перерасчёта платы за вывоз мусора в случае временного отсутствия жильцов многоквартирных домов с учётом изменений в действующем законодательстве.

Адресовать свой вопрос главе компании можно будет по номеру телефона горячей линии регоператора 8 (812) 207-18-18.

Все обращения по заявленной теме, которые будут поступать в указанный временной промежуток, будут приняты диспетчерской службой и переведены на прямую линию с руководителем.

 