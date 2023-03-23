«Чаща» – во всеоружии

В областном Главке завершилась плановая инспекторская проверка МЧС России. С 14 по 17 марта комиссия Главного управления пожарной охраны оценивала взаимодействие ГУ МЧС России по Ленинградской области с общественными организациями в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Отрабатывалось совместное реагирование на всякого рода происшествия: поиск в природной среде, оказание первой доврачебной помощи, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ различного характера, ликвидация последствий ДТП, а также профилактика пожаров в частном секторе и происшествий на водных объектах.

В рамках работы комиссии прошел строевой смотр пожарно-спасательных сил и средств общественных объединений. На полигоне Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России для добровольных пожарных команд и дружин были организованы практические занятия с натурными участками. Добровольцы отработали навыки тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и взаимодействия со штатными подразделениями ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В формате «круглого стола» было проведено рабочее совещание с представителями общественных организаций, на котором подвели итоги работы общественных объединений в 2022 году. За проведение поисково-спасательных работ в природной среде, тушение природных пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах в минувшем году руководителям и представителям общественных организаций вручили благодарственные письма.

Особое внимание комиссия уделила добровольным пожарным командам с самым высоким показателем по выездам среди общественных формирований региона.

В ходе рабочего визита комиссия посетила добровольное пожарное объединение «Чаща» в Гатчинском районе, пожарную команду в Дубровском поселении и пожарно-спасательную службу в Агалатовском поселении Всеволожского района. Члены комиссии осмотрели пожарно-спасательную технику, пожарно-техническое вооружение и оборудование добровольных пожарных, пообщались с заступающим на дежурство караулом.

По итогам проведенной проверки совместно с руководством Главного управления пожарной охраны МЧС России и ГУ МЧС России по Ленинградской области комиссия оценила эффективность функционирования территориального органа МЧС России, взаимодействие с общественными организациями и выработку мер по повышению их готовности к выполнению задач по предназначению.

Подготовила Екатерина Дзюба

Фото: 47.mchs.gov.ru