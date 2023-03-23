Душа оркестра, или Музыка на все времена

Этот музыкальный коллектив в Гатчине любят и гордятся им. Его называют самым душевным оркестром нашего города. И дело не только в теплоте и красоте музыки, которую исполняют оркестранты. Сами инструменты, их звучание и тембр заключают в себе душу народа. И даже если музыканты играют на своих инструментах сложнейшую классику, в ней всё равно будет звучать русская душа. Неудивительно, что музыка в исполнении оркестра вызывает искренний отклик в сердцах слушателей.

От ансамбля к оркестру

Гатчинский оркестр воплотил в себе лучшие черты традиционного оркестра, который зародился в России в конце XIX века по инициативе знаменитого виртуоза-балалаечника В.В. Андреева. Идея создания оркестра принадлежит преподавателю Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Людмиле Егоровне Патрикеевой.

Отправной точкой начала творческой деятельности гатчинского оркестра считается апрель 1983 года, когда музыканты этого коллектива впервые приняли участие в областном музыкальном конкурсе. В том самом первом составе было всего три музыканта - Людмила Патрикеева, Николай Терентьев и Зинаида Лисичкина. А чуть позже к ним стали присоединяться и другие оркестранты.

- Именно после этого и началась полноценная жизнь нашего коллектива, - говорит Людмила Патрикеева. - Наш маленький ансамбль постепенно расширялся и в конце концов вырос в оркестр.

Как вспоминают музыканты нынешнего оркестра, многие из них играли в составе оркестра Гатчинского Дома культуры, который существовал до 1982 года и считался визитной карточкой музыкальной жизни Ленинградской области. Художественным руководителем этого коллектива был Борис Фёдорович Патрикеев.

- У Бориса Патрикеева, наверное, переиграли мы все, - говорит Людмила Егоровна. - Он и потом еще многие годы работал с нашим оркестром, играл в нём. Почти весь репертуар, все партитуры делал для нас Борис Фёдорович.

Непосредственное участие в создании оркестра принимал известный гатчинский композитор и поэт Николай Терентьев, который со дня основания коллектива играл в его составе. Оркестр до сих пор гордится тем, что первые аранжировки произведений из репертуара оркестра написаны при личном участии Николая Михайловича.

- Без него нам никак нельзя было обойтись, - вспоминает Людмила Патрикеева. - Он делал не только оркестровки, но и сочинял свои собственные произведения, которые мы исполняли.

Все сорок лет гатчинский оркестр русских народных инструментов развивался и совершенствовался, радуя горожан разнообразием своего репертуара. И все эти годы его бессменным художественным руководителем остается Людмила Патрикеева.

С 2007 года гатчинский оркестр народных инструментов входит в состав Гатчинской городской филармонии Центра творчества юных. Коллектив - лауреат всероссийских, международных и региональных конкурсов и фестивалей.

Репертуар оркестра очень широк — от народной музыки и романсов до классики и оригинальных произведений современных композиторов.

Оркестр - народный, музыканты - профессиональные

Народную музыку пропагандировать, с одной стороны, просто — нужно просто играть, показывая её красоту и ценность другим людям. С другой стороны, это сложно - в том смысле, что играть нужно очень хорошо. И именно этим занят гатчинский оркестр народных инструментов.

Несмотря на то, что коллектив считается любительским, звучит он очень профессионально. Возможно, потому что все музыканты в нём — профессионалы: у всех есть то или иное музыкальное образование. Более того, большая часть оркестрантов — педагоги музыкальной школы: недаром этот оркестр иногда называют педагогическим. Можно уверенно говорить, что в оркестре народных инструментов собрались лучшие музыканты Гатчины, причем многие из них играют на разных народных инструментах.

Среди нынешних участников оркестра — и ветераны коллектива, и молодёжь. Так, например, Наталья Брусинцева — участник коллектива с самого его основания.

- Я пришла в педагогический оркестр, уже имея опыт игры на балалайке, - вспоминает Наталья Михайловна. - Я училась в музыкальном училище, а там всегда изучали игру на народных инструментах. Мы могли играть и на домре, и на балалайке. В училищном оркестре я играла на альтовой балалайке, привыкла к этому инструменту и очень его полюбила. Позже я начала играть в оркестре Бориса Патрикеева в Гатчинском Доме культуры. А потом меня попросили помочь с организацией педагогического коллектива на базе музыкальной школы, и я, конечно же, согласилась.

Наталья Владимировна Тимофеева — выпускница, а потом и педагог Гатчинской музыкальной школы по классу аккордеона. Тоже играла в оркестре Бориса Патрикеева, а в муниципальный оркестр пришла сразу, как только он образовался.

В оркестре сейчас играют не только педагоги, но и их бывшие ученики — выпускники гатчинской музыкальной школы, - говорит участница коллектива, директор гатчинского Центра творчества юных Надежда Корбут. - А помимо нашего основного инструментального состава - наверное ещё столько же людей, с которыми мы дружим, и которые приезжают к нам солировать. Среди них есть и вокалисты, и инструменталисты. Это Тамара Пятница, Татьяна Жилинская, Ольга Данилова, Виолетта Маркова, Андрей Церр, Юлия Черняновская и, конечно же, наш многолетний солист, голос которого хорошо знают и любят в нашем городе - гатчинский соловей Владимир Майер.

По взмаху волшебной палочки

…Сегодня - среда. На сцене концертного зала Гатчинской музыкальной школы идёт репетиция оркестра народных инструментов. Перед оркестрантами — один из дирижёров оркестра, Анастасия Прокопьева. Взмахи дирижёрской палочки завораживают, и кажется, что это самая настоящая волшебная палочка, которая помогает разным голосам оркестра слиться в единое целое, порождая гармонию музыки.

Но так было не всегда: долгие годы гатчинский оркестр обходился без дирижёра.

- Без дирижёра было, конечно, сложнее, - вспоминает Надежда Корбут. - На репетициях и во время выступления Людмила Егоровна постоянно кивала головой, показывая вступление и задавая ритм исполнителям. Мы долго искали дирижёра, но прежде у нас как-то не получался контакт с ними. А вот с Настей у нас всё сложилось. Наши корифеи приняли её, несмотря на то, что она пока ещё молодой специалист. С её появлением наш оркестр вырос и зазвучал по-новому.

Анастасия Прокопьева в гатчинском оркестре с 2016 года. Окончила Петрозаводскую государственную консерваторию по классу баяна. Потом поступила в магистратуру - на дирижера народного оркестра. Параллельно играла на балалайке-секунде в оркестре «Онега» Петрозаводской филармонии.

О гатчинском оркестре узнала, когда уже переехала в Петербург — от всё того же Бориса Патрикеева, который тогда руководил петербургским оркестром.

- В гатчинском оркестре я полгода играла на балалайке-секунде, - вспоминает Анастасия. - А в процессе репетиций поняла, что коллективу очень нужен дирижёр. Я уже сама стала давать какие-то рекомендации, а потом потихонечку Людмила Егоровна начала давать мне партитуры, начиная с небольших и переходя уже к полноценным... Мне очень хотелось помочь оркестру немножко поднять свой уровень. И мне кажется, что за эти шесть лет мы стали звучать намного лучше, да и программы у нас стали сложнее. Мы стали больше прислушиваться друг к другу, лучше понимать. Я чувствую поддержку всех музыкантов, и это очень приятно... Работа на сцене захватывает полностью, наполняет, вдохновляет. Иногда я буквально растворяюсь в звуках и перестаю чувствовать время...

Ещё один дирижёр оркестра, Олеся Мильцына, прошла похожий путь, правда, музыкальную школу она окончила в Гатчине.

- На музыкальном отделении гатчинской школы искусств я училась играть сначала на домре, потом на аккордеоне, - вспоминает она. - Профессию дирижёра получила в Петербургской консерватории. Кстати, мы с Анастасией учились в ассистентуре у одного преподавателя — Андрея Алексеева. Сейчас он главный дирижёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

С 2016 года Олеся Мильцына работает в музыкальной школе преподавателем по классу баяна. В том же году Людмила Патрикеева пригласила её в оркестр — играть на балалайке-секунде. А с 2021 года Олеся вышла на сцену уже как дирижёр.

- Работать в оркестре очень интересно, - говорит она. - Мне было проще, потому что я вошла в оркестр в качестве дирижера, когда уже всё знала лично и хорошо со всеми общалась. К тому же у меня уже был опыт работы с детским оркестром.

Музыка везде, музыка во всём!

Музыку любят, наверное, все. Но что значит любить музыку изнутри, постоянно в ней пребывая? Послушаем самих музыкантов?

Наталья Владимировна Тимофеева: «Мы с детства в этом. Мы не знаем другого...».

Надежда Владимировна Корбут: «Музыка наполняет жизнь, делает ее более насыщенной».

Людмила Егоровна Патрикеева: «Музыка сопровождает меня везде. Идёшь домой с занятий, а она звучит в голове — заново «прослушиваешь», прокручиваешь, продумываешь всё от начала до конца. Музыка снится мне даже по ночам. И оркестр снится, особенно тот, который был в Доме культуры... Для меня он был первым, к тому же я много сил вложила, помогая Борису Патрикееву, чтобы коллектив был, чтобы он жил».

...А репетиция продолжается. Ещё один взмах волшебной палочки дирижёра, и на сцене снова звучит прекрасная музыка. В ответ на незаметный стороннему слуху сбой дирижёр останавливает игру. Требовательно стучит его волшебная палочка — как указка школьного учителя по парте. Оркестр на секунду замирает, и среди музыкантов возникает лёгкий шум — они обсуждают ошибки и рабочие моменты. И тогда, глядя на их лица, понимаешь, что это не просто коллектив — это настоящая семья, в которой все друг друга хорошо понимают, выслушивают, а если надо, и поправляют — лишь бы было на пользу музыке!

От всей души поздравляем коллектив Гатчинского муниципального оркестра народных инструментов с замечательным юбилеем! Желаем ещё многих и многих лет творчества и радостного удовлетворения от него.

Юбилейный концерт оркестра Людмилы Патрикеевой состоится уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, в 17:00 в концертном зале Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, д.66).

В программе — любимые произведения оркестра, поздравления, творческие подарки, сюрпризы. Билеты на концерт можно приобрести в кассе ЦТЮ (тел.: 8 (81371) 9-52-43).

Юлия Лысанюк