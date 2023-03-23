Ленобласть чествует работников ЖКХ

В жилищно-коммунальном комплексе Ленинградской области трудятся больше 25 тысяч человек, работает 816 организаций. Они обеспечивают работу систем жизнеобеспечения в домах, на социальных, производственных и прочих объектах, развивают коммунальную инфраструктуру, ведут капремонт жилья, организуют благоустройство и уборку территорий.

«Работник ЖКХ ― непростая профессия, очень ответственная, сложная. Вы трудитесь всегда, без праздников и выходных, в любую погоду. Жилищно-коммунальный комплекс Ленобласти работает как хорошие часы, и объём работы с каждым годом растет. Спасибо всем тем, кто делает наши дома теплыми и уютными, улицы — светлыми и чистыми, парки и набережные — комфортными и благоустроенными. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю новых достижений и трудов на благо всех жителей нашего региона», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко на награждении во Дворце искусств Ленинградской области.

Специалистам сферы ЖКХ вручили грамоты и благодарности Минстроя России, губернатора, Законодательного собрания Ленинградской области. Благодарность Министерства Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального хозяйства вручена Наталье Владимировне Голевой – главному специалисту отдела экономического анализа предприятий ЖКХ комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Для гостей прозвучал концерт Симфонического оркестра Ленинградской области. На нем выступил и председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков — вместе с оркестром под управлением маэстро Михаила Голикова он исполнил на фортепиано сюиту «Время, вперед!» Георгия Свиридова.