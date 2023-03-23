На Госуслугах можно заранее подготовить заявление на запись в первый класс
В Ленинградской области родители могут заранее заполнить на Госуслугах заявление для записи ребёнка в школу. Сервис доступен по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form Черновик заявления будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».
Приёмная кампания по всей стране стартует 1 апреля. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок.
К сервису на федеральном портале Госуслуги подключились уже порядка 60 регионов, в том числе Ленинградская область.
Для подачи заявления потребуются:
- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка;
- номер или название школы
- сведения о регистрации;
- информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе;
- документы, подтверждающие право на льготы (их оригиналы нужно будет принести в школу, в личный кабинет придёт соответствующее уведомление).
С 1 апреля подать заявления в первые классы школ Ленинградской области также можно будет на сайте www.obr.lenreg.ru, в общеобразовательных организациях и в МФЦ 47-го региона.