На Госуслугах можно заранее подготовить заявление на запись в первый класс

Приёмная кампания по всей стране стартует 1 апреля. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок.

К сервису на федеральном портале Госуслуги подключились уже порядка 60 регионов, в том числе Ленинградская область.

Для подачи заявления потребуются:

- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка;

- номер или название школы

- сведения о регистрации;

- информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе;

- документы, подтверждающие право на льготы (их оригиналы нужно будет принести в школу, в личный кабинет придёт соответствующее уведомление).

С 1 апреля подать заявления в первые классы школ Ленинградской области также можно будет на сайте www.obr.lenreg.ru, в общеобразовательных организациях и в МФЦ 47-го региона.