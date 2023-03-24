АПК ― новый двигатель экономики Ленобласти

«Сельское хозяйство стало драйвером экономики Ленинградской области. Назову только две цифры: по итогам года объём производства сельхозпродукции вырос на 44,3 млрд рублей, а заработная плата — на 14%. По сравнению с другими регионами России, мы ― в лидерах по уровню зарплаты на селе. Наши задача на 2023 год — сохранение темпов роста производства, выпуск новых видов продукции и повышение эффективности реализации программы комплексного развития сельских территорий», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса Ленинградской области в 2022 году и задачах на 2023 год на заседании правительства рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По итогам 2022 года объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий составил 369,6 млрд руб.(+ 44,3 млрд руб., 113,6% к 2021 году). Из них, объем производства продукции сельского хозяйства ― 118,6 млрд рублей (107,2%), пищевой и перерабатывающей промышленности ― 237,1 млрд рублей (117%), рыбохозяйственного комплекса ― 13,9 млрд рублей (115,8%).

Общее финансирование сельскохозяйственного производства ― 5,3 млрд рублей, финансирование из областного бюджета выросло на 4%. По итогам года агропромышленный комплекс обеспечил поступление 16,8 млрд рублей (106,3%) налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.